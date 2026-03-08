Egal ob Äpfel oder Tomaten: Die neue Waagen bei Lidl sollen das Produkt dank KI direkt erkennen. Auch beim Selfcheckout will der Discounter künftig auf KI setzen. Doch was machen Coop, Migros und Aldi?

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Wer im Detailhandel Gemüse oder Früchte kauft, muss das Produkt wägen. Damit die Waage auch weiss, was in der Schale liegt, tippt man ein Nümmerchen ein. Oder der Preis für die Banane muss an der Self-Checkout-Kasse in einer ewig langen Liste gesucht werden. Doch könnte das bald Geschichte sein?

Discounter Lidl führt ab April schrittweise Waagen ein, die mit Künstlicher Intelligenz funktionieren. Kunden können das Produkt auf die Waage legen und das Etikett wird direkt ausgedruckt. Der Scanprozesse beschleunige sich dadurch um fast 50 Prozent, wie der «Tagesanzeiger» schreibt. Alle 195 Filialen sollen mit der neuen Technologie ausgestattet werden.

Bisher müssen Lidl-Kunden ihre Frischeprodukte im Discounter nicht selber wägen, darum kümmerte sich das Personal an der Kasse. Beim Self-Checkout bestimmt eine integrierte Waage das Gewicht, nachdem die Frucht angetippt wurde.

Neue Waagen wegen Selfscanning

Doch Lidl führt Ende April Selfscanning ein, wie Blick bereits verkündete. Kunden können künftig Produkte im Laden direkt mit Handy scannen und beim Ausgang am Self-Checkout-Automaten bezahlen. Deshalb müssen jetzt Waagen her.

Bei der Migros und bei Coop gibt es bisher keine vergleichbaren Waagen. Da die beiden Detailhändler aber ein deutlich grösseres Frischesortiment haben, dürfte es die KI sowieso viel schwerer haben. Ob eine Frucht jetzt bio ist oder nicht, erkennt das System nicht. Konkurrent Aldi prüft die Technologie zurzeit, heisst es weiter im Artikel.

Ab Sommer sollen auch alle Self-Checkout-Kassen bei Lidl mit der neuen KI-Waage ausgerüstet werden. «Wir bringen uns auch bei den Self-Check-outs gerade mit KI-Kameras und sonstiger Technik auf den neusten Stand», sagte Nicholas Pennanen (40), Chef von Lidl Schweiz, Ende letzten Jahres zu Blick.

Furcht vor Überwachung

Doch die Skepsis gegen KI im Detailhandel – vor allem im Zusammenhang mit Kameras – ist gross. Dem ist sich Lidl durchaus bewusst. Die Kamera werde sich auf Kopfhöhe befinden, führt der «Tagesanzeiger» aus. Der Kunde sehe jeweils auf einem Bildschirm, welcher Ausschnitt genau gefilmt wird. Der Datenschutz werde damit eingehalten.

Auch Coop setzt bei den Self-Checkout-Kassen bereits auf KI. Die Technik kann auch Diebe ertappen: Wenn ein Produkt nicht über den Scanner gezogen wird und direkt in den Einkaufssack wandert, erkennt die KI das.

Was die Technologie dafür nicht erkennt, sind Gratis-Muster. Das sorgte im vergangenen Sommer bei mehreren Kunden für Frust. «Die können doch nicht Sampling mit Gratismustern in ihren Läden machen und mich am Schluss als Diebin hinstellen», zeigte sich eine Leserreporterin verärgert. Es bleibt zu hoffen, dass die KI bei Lidl bereits gelernt hat, was ein Gratis-Muster ist.