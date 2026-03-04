Seit Februar verlangt Coop mehr für Coca-Cola: Eine 0,5-Liter-Flasche kostet neu 1.55 Franken. Die Konkurrenz, darunter die Migros, bleibt bislang bei den alten Preisen und unterbietet Coop klar.

Coca-Cola ist eines der wichtigsten Produkte für Schweizer Detailhändler, entsprechend umkämpft ist der Preis. Darum sind die Preise bei allen Mitbewerbern normalerweise gleich hoch. Kundinnen und Kunden locken sie dann über Aktionen in die Läden. Wer jetzt aber bei Coop eine Cola aus dem Gestell holt, der zahlt neuerdings mehr. Der Detailhändler hat die Preise für zahlreiche Getränke der Marke in der Flasche oder im Büchsli angehoben – und zwar still und ohne grosse Ankündigung. Zuerst hat die «Aargauer Zeitung» darüber berichtet.

Ein Besuch in einer Coop-Filiale zeigt: Eine 0,5-Liter-Flasche Coca-Cola Classic oder Zero kostet bei Coop neu 1.55 Franken. Bisher waren es 1.50 Franken. Je nach Produkt beträgt der Aufschlag fünf bis zehn Rappen. Prozentual entspricht das einer Verteuerung von gut drei bis über vier Prozent. Die Preiserhöhung gilt seit Mitte Februar. Coop begründet den Schritt mit höheren Einkaufspreisen. Der Lieferant habe die Preise angepasst, sagt eine Sprecherin zur «Aargauer Zeitung». Solche Erhöhungen gebe man nur weiter, wenn es «unvermeidbar» sei.

Konkurrenz zieht nicht nach

Spannend: Die Konkurrenz hat die Preise nicht angehoben. Bei der Migros beispielsweise kostet die gleiche 0,5-Liter-Flasche beim weiterhin 1.50 Franken, wie ein Besuch vor Ort aufzeigt. Das Sixpack mit 1,5-Liter-Flaschen gibts für 14.10 Franken – bei Coop sind es 14.70 Franken. Auch bei Discountern wie Denner oder Lidl sind die Preise bislang unverändert geblieben.

Damit liegt Coop bei Coca-Cola aktuell über den Preisen der Mitbewerber – obwohl alle ihre Ware über den Schweizer Ableger des Getränkeherstellers in Brüttisellen ZH beziehen. Ob die Konkurrenz bald nachzieht, bleibt offen. Bei Preiserhöhungen sind die sonst gesprächigen Detailhändler nämlich eher wortkarg.