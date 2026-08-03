Das ist das billigste Ferienparadies für Familien

Italien und Kroatien sprengen das Ferienbudget, doch es gibt noch günstige Reiseziele. Wer Geld sparen will, sollte auch die Resortpreise vor der Buchung genau prüfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Algarve in Portugal ist Europas günstigstes Reiseziel im Sommer 2026

Madeira: Preise stiegen um 36,1 Prozent, teuerstes Menü 157.89 Franken

Flüge Zürich-Algarve: Edelweiss ab 260 Franken, Easyjet ab 150 Franken

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Familienferien können ordentlich ins Geld gehen. Besonders in beliebten Ferienländern wie Italien, Spanien oder Kroatien sind die Preise derartig in die Höhe geschossen, dass viele Reisende Alternativen prüfen.

Wer sucht, der findet: Eine Studie listet die günstigsten Ferienziele Europas, berechnet anhand eines Einkaufskorbs von zehn üblichen Ferienausgaben – von Essen und Getränken bis zu Sonnencreme und Insektenschutz. Blick hat den sogenannten «Post Office Travel Money Family Holiday Report 2026» der britischen Nationalpost unter die Lupe genommen.

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Die Algarve ist Spitzenreiter

Das günstigste Reiseziel diesen Sommer: die Algarve in Portugal. Die sonnige Südküste des Landes am Atlantik bietet eine goldene Felslandschaft, bildhübsche weisse Dörfer und ist ein Surferparadies. Und – dort bekommt man eine Tasse Kaffee für 1.38 Franken und ein Drei-Gänge-Menü für die gesamte Familie inklusive Wein und anderer Getränke für 84.64 Franken. Sonnencreme kostet dort 10.83 Franken im Laden. Interessant: Seit vergangenem Jahr sind die Preise an der Algarve um 2,7 Prozent gesunken.

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Das Gegenteil ist in der zweitteuersten Destination passiert: Madeira gehört zwar ebenfalls zu Portugal, in Funchal sind die Preise im vergangenen Jahr jedoch um 36,1 Prozent gestiegen. Dort kostet die Sonnencreme 20.92 Franken und das Drei-Gänge-Menü 157.89 Franken. Da muss man nur im italienischen Sorrento tiefer in die Tasche greifen: Die Gesamtkosten für den Einkaufskorb von zehn Produkten kommen auf stolze 291.97 Franken.

Tiefe Preise, aber teure Flüge?

Es zahlt sich aus, schon vor der Buchung auf lokale Preise zu achten, meint Laura Plunkett, Leiterin von Post Office Travel Money. «Für Familien, die noch nicht gebucht haben und nach einem Last-Minute-Angebot suchen, bieten die niedrigen Resortpreise in Portugal und Spanien ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, während auch die bulgarischen Schwarzmeerresorts eine starke Alternative darstellen», sagt die Expertin.

Was auch noch zu beachten ist: Die Hinreise kann für die verschiedenen Ziele unterschiedlich ausfallen. Mit Edelweiss fliegt man von Zürich direkt an die sonnigen Sandstrände. Für alle, die jetzt noch für diesen Sommer buchen, sind die Kosten aber wieder hoch – unter 260 Franken für Hin- und Rückflug kommt man im August nicht weg. Mit Easyjet von Basel aus ist es dann schon ein bisschen günstiger: Die Preise für Ende August schwanken zwischen 150 Franken und 270 Franken für Hin- und Rückflug.