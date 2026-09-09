Preisschock für Nvidia-Kunden

Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Speicherchips werden derzeit ein immer rareres Gut: Hersteller wie Samsung, SK Hynik oder Micron können mit der explodierenden Nachfrage aufgrund des KI-Booms kaum Schritt halten. Konsequenzen hat das für Tech-Schwergewichte wie Microsoft, Alphabet oder Apple. Letzterer hat deshalb jüngst die Preise für zahlreiche Produkte nach oben geschraubt – auch in der Schweiz. Eine umfassende Preisübersicht für die Apple-Geräte findest du ​in diesem Artikel​ von meinem Kollegen Thomas Benkö.

Nun hat die Chip-Krise offenbar auch Folgen für Marktführer Nvidia: Der Tech-Konzern rund um CEO Jen-Hsun Huang (63) plant laut ​Bloomberg​ eine deutliche Preiserhöhung für Server mit bestimmten Hochleistungschips. Dies berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Insider. Betroffen seien insbesondere Systeme mit den neuen Chip-Generationen Vera Rubin und Grace Blackwell. Anfang 2027 sollen die Preise in vielen Fällen um mehr als 15 Prozent steigen. Wie stark der Aufschlag ausfällt, hängt demnach von Chipgeneration und Speicherausstattung ab. Nvidia selbst hat den Bericht bislang nicht kommentiert.

Für den ohnehin milliardenschweren KI-Ausbau ist das eine schlechte Nachricht. Die Rechenzentren verschlingen bereits enorme Summen, gleichzeitig bleiben Chips knapp. Und an der Börse wächst die Skepsis der Anleger, ob sich die gigantischen KI-Investitionen je auszahlen werden. Erst vor wenigen Monaten sorgte das für einen massiven Ausverkauf bei Tech-Aktien, den du ​hier​ nachlesen kannst. Mit den höheren Preisen für Nvidia-Systeme wird die Rechnung für Microsoft, Google und Co. nun noch teurer.