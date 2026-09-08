Novaris-Aktie mit höchsten Verlusten seit 2020
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Die Aktie von Novartis taucht den zweiten Tag in Folge – diesmal sind es empfindliche Verluste. Im frühen Handel büsst das SMI-Schwergewicht zeitweise über 10 Prozent ein. Am Montag ging der Titel des Basler Pharma-Riesen mit einem Minus von 3,2 Prozent aus dem Handel. Es sind die höchsten Kursverluste seit 2020. Novartis zieht auch den SMI ins Minus. Der Leitindex verliert 1,4 Prozent.
Grund für den Aktieneinbruch sind erneut schlechte Studiendaten. Die Ergebnisse für ein Medikament zur Behandlung einer Muskelkrankheit enttäuschten. Zuvor hatte sich bereits die gewünschte Wirkung eines Herzmittels nicht bewahrheitet.
Erst letzte Woche war die Novartis-Aktie auf ein neues Allzeithoch geklettert. Die aktuellen Kursverluste machen nun grosse Teile der bisherigen Jahresgewinne zunichte. Noch immer liegt der Titel seit Anfang Jahr aber gut 5 Prozent im Plus.
Novartis zieht Leitindex SMI deutlich ins Minus
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Die Schweizer Börse startet schlecht in die neue Woche: Der Leitindex SMI büsst am Montag im frühen Handel 1,2 Prozent ein. 17 von 20 Titel sind im Minus, nur die ABB-Aktie trotzt mit Zugewinnen von 0,8 Prozent den Kursverlusten.
Der grosse Verlierer zum Handelsstart ist Novartis. Die Aktie des Basler Pharma-Riesen taucht um 3,5 Prozent. Der Grund ist ein enttäuschendes Studienergebnis. Ein neues Herzmedikament ist bei einem Test durchgefallen. Die Arznei Pelacarsen sollte das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen minimieren, dies hat sich aber nicht bewahrheitet.
Noch vor einer Woche feierte Novartis einen grossen Erfolg. Der Pharmakonzern konnte damals positiv ausgefallene Studiendaten zur Behandlung von Multipler Sklerose vorlegen. Die Aktie kletterte daraufhin am letzten Montag auf ein neues Allzeithoch. In diesem Jahr liegt das SMI-Schwergewicht immer noch 15,5 Prozent im Plus.
Kursfeuerwerk bei Stadler nach starken Zahlen
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Freudentag für Peter Spuhler (67): Die Aktie von Stadler hebt am Mittwoch regelrecht ab. Kurz vor Mittag liegt der Titel des Thurgauer Zugbauers von Patron und Hauptaktionär Spuhler 17 Prozent im Plus – und erreicht damit den höchsten Stand seit über zwei Jahren.
Das Kursfeuerwerk ausgelöst haben die starken Halbjahreszahlen, die Stadler am Morgen verkündet hatte. Der Umsatz des Zugunternehmens stieg in den ersten sechs Monaten auf 2 Milliarden Franken – ein Plus von 40 Prozent. Mehr zum Ergebnis erfährst du im Artikel von Wirtschaftsexpertin Nathalie Benn.
Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten. Einzig beim Gewinn, der nur minimal gestiegen ist, kam Stadler nicht an die Prognosen der Finanzexperten heran. Die Anlegerinnen und Anleger zeigen sich trotzdem erfreut – wie generell in diesem Jahr. Seit Jahresbeginn hat die Stadler-Aktie bereits um über 30 Prozent zugelegt.
Preisschock für Nvidia-Kunden
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Speicherchips werden derzeit ein immer rareres Gut: Hersteller wie Samsung, SK Hynik oder Micron können mit der explodierenden Nachfrage aufgrund des KI-Booms kaum Schritt halten. Konsequenzen hat das für Tech-Schwergewichte wie Microsoft, Alphabet oder Apple. Letzterer hat deshalb jüngst die Preise für zahlreiche Produkte nach oben geschraubt – auch in der Schweiz. Eine umfassende Preisübersicht für die Apple-Geräte findest du in diesem Artikel von meinem Kollegen Thomas Benkö.
Nun hat die Chip-Krise offenbar auch Folgen für Marktführer Nvidia: Der Tech-Konzern rund um CEO Jen-Hsun Huang (63) plant laut Bloomberg eine deutliche Preiserhöhung für Server mit bestimmten Hochleistungschips. Dies berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Insider. Betroffen seien insbesondere Systeme mit den neuen Chip-Generationen Vera Rubin und Grace Blackwell. Anfang 2027 sollen die Preise in vielen Fällen um mehr als 15 Prozent steigen. Wie stark der Aufschlag ausfällt, hängt demnach von Chipgeneration und Speicherausstattung ab. Nvidia selbst hat den Bericht bislang nicht kommentiert.
Für den ohnehin milliardenschweren KI-Ausbau ist das eine schlechte Nachricht. Die Rechenzentren verschlingen bereits enorme Summen, gleichzeitig bleiben Chips knapp. Und an der Börse wächst die Skepsis der Anleger, ob sich die gigantischen KI-Investitionen je auszahlen werden. Erst vor wenigen Monaten sorgte das für einen massiven Ausverkauf bei Tech-Aktien, den du hier nachlesen kannst. Mit den höheren Preisen für Nvidia-Systeme wird die Rechnung für Microsoft, Google und Co. nun noch teurer.
Bitcoin plötzlich wieder im Aufwind – 6 Prozent im Plus
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Hat Bitcoin die Talsohle durchschritten? Die Krypto-Leitwährung liegt am Freitag rund 6 Prozent im Plus – und steuert auf den grössten Kursgewinn innert einer Woche seit März 2024 zu. In den letzten fünf Tagen hat Bitcoin um 23 Prozent zugelegt. Derzeit notiert die wichtigste Kryptowährung bei gut 77'000 Dollar.
Damit hat Bitcoin am Freitag die Marke von 75'000 wieder durchbrochen. Zuletzt lag der Kurs Ende Mai über diesem Wert. Kryptos haben also schwere Wochen und Monate hinter sich. Noch immer weist Bitcoin als Vorreiter in diesem Jahr ein Minus von 11,5 Prozent auf. Jetzt aber herrscht am Krypto-Markt wieder sowas wie Optimismus.
Der Grund für den Aufschwung: Am Mittwoch kündigte US-Finanzminister Scott Bessent (64) an, ab nächstem Monat die Rückkäufe von langfristigen US-Staatsanleihen zu verdoppeln. Er will damit den Anstieg der Renditen auf den US-Anleihen mit 30-jähriger Laufzeit stoppen, die kürzlich auf den höchsten Stand seit 19 Jahren gestiegen sind. Kryptoanleger erhoffen sich davon, dass Bitcoin dadurch wieder attraktiver wird – in der Annahme, die Renditen bei US-Staatsanleihen dürften sinken.
Die Euphorie befeuert hat ein kürzliches Treffen von Donald Trump (80) mit wichtigen Vertretern der Krypto-Branche. Der US-Präsident tauschte sich mit den Chefs von Unternehmen wie Coinbase und Payward aus. Der Markt wertete dies als erneuten Beleg, dass die Trump-Regierung weiter einen Krypto-freundlichen Kurs fahren wird.
Durchbruch bei Krebs-Impfstoff lässt Moderna-Aktie explodieren
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Der Name Moderna weckt bei manchen dunkle Erinnerungen an die Corona-Pandemie: Der US-Biotech-Riese belieferte zahlreiche Länder mit seinem mRNA-Impfstoff Spikevax zur Bekämpfung des Virus. Nun beschert ein erneuter Durchbruch in der Impfstoff-Forschung der Unternehmensaktie ein Kursfeuerwerk an der US-Börse: Positive Studiendaten zu einem neuartigen Hautkrebs-Impfstoff liessen die Moderna-Aktie im frühen Handel zeitweise um über 140 Prozent steigen. Damit hat sich der Kurs mehr als verdoppelt – und erreichte den höchsten Stand seit Juni 2024.
Der Impfstoff könnte bereits nächstes Jahr auf den Markt kommen. Für Patienten wäre eine Behandlung allerdings mit hohen Kosten verbunden: Die Impfung soll auf die spezifischen Mutationen des Tumors jedes Patienten zugeschnitten werden. Bei einer Verabreichung wird das Immunsystem darauf trainiert, Markmale der Krebszellen zu erkennen und diese abzutöten.
Zentral an der Forschung beteiligt ist nebst Moderna auch der US-Pharmakonzern Merck. Dieser bekam die Euphorie der Anleger ebenfalls zu spüren: Die Aktie legte um rund 11 Prozent zu. Die Erfolgsmeldung kann Moderna gut gebrauchen: Nach dem Ende des Pandemiebooms schrieb das Unternehmen aufgrund stark rückläufiger Umsätze und hoher Investitionen in die Forschung rote Zahlen. Der Durchbruch könnte die Firma nun wieder in die Gewinnzone befördern – und den Investoren zeigen, dass die mRNA-Technologie auch nach dem Covid-Boom eine Zukunft hat.
Umsatzsprung treibt Aktie von Geberit auf 5-Monats-Hoch
Von Bernadette Hogg, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Die Aktie der Sanitärtechnikfirma Geberit hebt ab: Bei Handelsstart an der Schweizer Börse konnte der Titel um fast 7 Prozent zulegen. Wenig später notierte er gar bei 8,46 Prozent. Damit ist die Aktie auf ihrem höchsten Stand seit März dieses Jahres.
Der Grund dahinter: Die Zahlen des WC-Herstellers glänzen. Im zweiten Quartal von April bis Juni konnte der Konzern einen Nettoumsatz von 838 Millionen Franken erzielen. Die Erwartungen von Analysten konnte Geberit damit übertreffen: Sie prognostizierten einen Umsatz von 810 Millionen Franken.
Auch im Vergleich zum Vorjahr konnte das Unternehmen mit Sitz in Jona SG seine Zahlen deutlich steigern: Der Umsatz übertraf den Umsatz des Vorjahresquartals um 6,6 Prozent. Wenn man den Wert um den drückenden Effekt des starken Franken bereinigt, konnte der Konzern das Ergebnis gar um 8,8 Prozent steigern.
Bei der Produktion und Logistik lief im gesamten ersten Halbjahr alles rund, wie das Unternehmen mit Sitz in Jona SG in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Deswegen konnte die Firma deutlich mehr verkaufen, was den Gewinn kräftig nach oben trieb. Zusätzlich halfen höhere Preise, den starken Anstieg von Materialkosten und Löhnen gegenzusteuern.
Roger Federer ist kein Milliardär mehr
Von Robin Wegmüller, Redaktor am Wirtschaftsdesk
Schon sieben Jahre sind vergangen, seit Roger Federer (45) für 50 Millionen Dollar 2,5 Prozent der On-Aktien kaufte. Vor allem dank dieser Investition tauchte er letztes Jahr das erste Mal auf der renommierten Milliardärsliste von «Forbes» auf. Diesen Status ist er jetzt wieder los, wie das US-Magazin berichtet.
Der Grund: Die On-Aktie tauchte am gestrigen Dienstag zwischenzeitlich um über 20 Prozent. Und das, obwohl der Schweizer Laufschuhproduzent mit 850 Millionen Franken im zweiten Quartal einen neuen Rekordumsatz erzielte. Trotzdem wurde der Sportschuh-Hersteller an der New Yorker Börse abgestraft. Denn das Ergebnis liegt unter den Markterwartungen. Zudem schraubt das Unternehmen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 zurück.
Für Federer bedeutet der On-Absturz einen Verlust von rund 52 Millionen US-Dollar. Sein Vermögen beträgt laut «Forbes» aktuell noch 952 Millionen US-Dollar.
Federer war der erste Sport-Milliardär ohne US-Pass. Mittlerweile haben die Fussball-Stars Cristiano Ronaldo (41) und Lionel Messi (39 ) die Milliardenmarke ebenfalls geknackt. 2020 war der Schweizer gar der bestbezahlte Sportler der Welt.
Trotz gutem Ergebnis: Anleger strafen On an der Börse ab
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Die Zahlen des Laufschuhproduzenten On sehen rosig aus: Im zweiten Quartal, also von April bis Juni 2026, fuhr der Sportartikel-Hersteller einen neuen Rekordumsatz ein. 850 Millionen Franken setzte On in dieser Zeit um, 13,5 Prozent mehr als im selben Zeitraum im Vorjahr. Auch konnte das Zürcher Unternehmen seine Profitabilität deutlich steigern und verdiente insgesamt 105 Millionen Franken.
Trotzdem wurde der Sportschuh-Hersteller an der New Yorker Börse, wo die Firma kotiert ist, zum Handelsstart um 15.30 Uhr Schweizer Zeit abgestraft: Die Aktie fiel zu Beginn um satte 19 Prozent. Wenig später notierte sie gar bei einem Minus von 22 Prozent. Der Absturz zeichnete sich bereits im Vorhinein ab: Schon im vorbörslichen Handel verlor das Papier 17 Prozent. Der Grund: Trotz der guten Ergebnisse hatte On die Markterwartungen verfehlt. Beispielsweise hatten Analysten mit einem Umsatz von 880 Millionen Franken, also rund 30 Millionen mehr, gerechnet. Und: Das Unternehmen rund um die Co-CEOs David Allemann (56) und Caspar Coppetti (49) schraubt die Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr zurück. Neu erwartet es ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich. Zuvor waren mindestens 23 Prozent anvisiert worden.
SpaceX legt erstmals Quartalszahlen vor – sie enttäuschen die Anleger
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Gross war das Aufsehen, als der Mega-Raumfahrtskonzern SpaceX von Elon Musk (55) im Juni 2026 an der US-Börse startete. Die Nachfrage der Anleger war riesig – und das, obwohl die Firma vor ihrem Börsengang dunkelrote Zahlen schrieb. Am Dienstag präsentierte Musk an einer Analystenkonferenz im kalifornischen Silicon Valley nun erstmals Quartalszahlen seines Unternehmens. Sie zeigen: Der Konzern konnte den Umsatz um fast 92 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar steigern. Analysten hatten mit einem Umsatz von rund 6,9 Milliarden gerechnet.
Trotzdem zeigen sich die Investoren unbeeindruckt: Im nachbörslichen Handel gaben die SpaceX-Titel zwischenzeitlich im über 8 Prozent nach. Denn: Trotz massiv gesteigertem Umsatz resultiert unterm Strich immer noch ein Verlust von 541 Millionen Dollar. Hauptgrund sind die immensen Investitionen in Rechenzentren für die hauseigene Künstliche Intelligenz SpaceXAI. Die KI-Sparte fuhr einen Verlust von 1,2 Milliarden Dollar ein. Die Mega-Investitionen in KI verunsichern aber nicht nur die Aktionäre von SpaceX: Auch andere Tech-Riesen wie Meta, Apple oder Alphabet verzeichneten in den letzten Monaten immer wieder Marktwertverluste. Unter Anlegern geht die Angst um, dass sich die hohen Ausgaben in KI nicht rechnen werden. Mehr zu den steigenden Risiken im einst so beliebten Tech-Sektor erfährst du in dieser Analyse von meinem Kollegen Martin Schmidt.