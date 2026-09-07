Novartis zieht Leitindex SMI deutlich ins Minus

Die Schweizer Börse startet schlecht in die neue Woche: Der Leitindex SMI büsst am Montag im frühen Handel 1,2 Prozent ein. 17 von 20 Titel sind im Minus, nur die ABB-Aktie trotzt mit Zugewinnen von 0,8 Prozent den Kursverlusten.

Der grosse Verlierer zum Handelsstart ist Novartis. Die Aktie des Basler Pharma-Riesen taucht um 3,5 Prozent. Der Grund ist ein enttäuschendes Studienergebnis. Ein neues Herzmedikament ist bei einem Test durchgefallen. Die Arznei Pelacarsen sollte das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen minimieren, dies hat sich aber nicht bewahrheitet.

Noch vor einer Woche feierte Novartis einen grossen Erfolg. Der Pharmakonzern konnte damals positiv ausgefallene Studiendaten zur Behandlung von Multipler Sklerose vorlegen. Die Aktie kletterte daraufhin am letzten Montag auf ein neues Allzeithoch. In diesem Jahr liegt das SMI-Schwergewicht immer noch 15,5 Prozent im Plus.