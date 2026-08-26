Kursfeuerwerk bei Stadler nach starken Zahlen

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Freudentag für Peter Spuhler (67): Die Aktie von Stadler hebt am Mittwoch regelrecht ab. Kurz vor Mittag liegt der Titel des Thurgauer Zugbauers von Patron und Hauptaktionär Spuhler 17 Prozent im Plus – und erreicht damit den höchsten Stand seit über zwei Jahren.

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Das Kursfeuerwerk ausgelöst haben die starken Halbjahreszahlen, die Stadler am Morgen verkündet hatte. Der Umsatz des Zugunternehmens stieg in den ersten sechs Monaten auf 2 Milliarden Franken – ein Plus von 40 Prozent. Mehr zum Ergebnis erfährst du im Artikel von Wirtschaftsexpertin Nathalie Benn.

Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten. Einzig beim Gewinn, der nur minimal gestiegen ist, kam Stadler nicht an die Prognosen der Finanzexperten heran. Die Anlegerinnen und Anleger zeigen sich trotzdem erfreut – wie generell in diesem Jahr. Seit Jahresbeginn hat die Stadler-Aktie bereits um über 30 Prozent zugelegt.