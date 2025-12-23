Am heutigen Dienstag ist der vierte Airbus A350-900 der Edelweiss in Kloten ZH gelandet. Neu ist die Maschine aber nicht – zuletzt stand sie jahrelang auf dem grössten Flugzeugfriedhof der Welt.

Edelweiss plant sechs A350 in der Flotte, zwei bis Ende 2026

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Schweizer Ferienflieger Edelweiss treibt die Erneuerung seiner Langstreckenflotte voran. Heute Dienstag kurz nach 17 Uhr landete der vierte Airbus A350-900 der Airline aus Dublin am Flughafen Zürich, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Maschine mit dem Kennzeichen HB-IHA ist damit offiziell in der Schweiz angekommen und steht kurz vor dem Einsatz im Linienbetrieb.

2:21 Besuch im Cockpit: So sieht der neue A350 von innen aus

Spannend: Der Jet ist bereits knapp zehn Jahre alt und war zuvor für die lateinamerikanische Fluggesellschaft Latam im Einsatz. In den vergangenen fünf Jahren stand das Grossraumflugzeug allerdings im spanischen Teruel auf einem Flugzeugfriedhof abgestellt, bevor es reaktiviert wurde. Das hat das Aviatikportal Aerotelegraph zuerst berichtet. Anfang Dezember flog Edelweiss den A350 nach Dublin, wo letzte Wartungsarbeiten sowie die Lackierung im Edelweiss-Design erfolgten.

Leiser und weniger durstig

Mit dem vierten A350 ersetzt Edelweiss schrittweise ihre in die Jahre gekommenen, vierstrahligen Airbus A340. Von diesen hatte die Airline zuletzt noch fünf Maschinen im Einsatz, eine wurde bereits ausser Dienst gestellt. Der Wechsel bringt Vorteile für die Swiss-Tochter: Der moderne Zweistrahler verbraucht laut Edelweiss bis zu 25 Prozent weniger Treibstoff, verursacht entsprechend weniger CO₂ und ist nur etwa halb so laut wie sein Vorgänger. Auch für die Passagiere bedeutet der A350 mehr Komfort – dank einer ruhigeren Kabine und moderner Ausstattung.

Bereits im Mai hatte Edelweiss ihren ersten A350 übernommen und dies als «Start in eine neue Ära auf der Langstrecke» gefeiert – passend zum 30-jährigen Bestehen der Airline. Insgesamt sollen sechs A350 zur Flotte gehören. Zwei weitere Maschinen stossen bis Ende 2026 zur Flotte.