Ab Winter nach Lappland und Kap Verde
Flughafen Zürich erweitert Strecken – das sind die Flugziele

Der Flughafen Zürich erweitert im Winterflugplan das Streckennetz um drei neue Destinationen. Edelweiss fliegt ab dem 19. Dezember neu nach Luleå im schwedischen Lappland sowie auf die Kapverdischen Inseln – nach São Vicente und nach Praia.
Publiziert: 11:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Die Edelweiss fliegt im Winter neue Ferienziele an. (Archivbild)
Foto: PETRA OROSZ

  • Winterflugplan 2025/26 startet am 26. Oktober 2025
  • Edelweiss fliegt zweimal wöchentlich direkt nach Colombo
  • 169 Ziele in 71 Ländern von 58 Fluggesellschaften bedient
Keystone-SDA und Michael Hotz

Mit der Zeitumstellung am Sonntag tritt am Flughafen Zürich der Winterflugplan 2025/26 in Kraft – und damit auch drei neue Zieldestinationen. Insgesamt werden 169 Ziele in 71 Ländern von 58 Fluggesellschaften bedient, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte.

Für die neuen Destinationen ist Edelweiss verantwortlich. Die Schweizer Fluggesellschaft fliegt nun auch nach Luleå im schwedischen Lappland und nach São Vicente und nach Praia auf den Kapverdischen Inseln – alle ab dem 19. Dezember. Neben den neuen Zielen verlängert Edelweiss auch die Sommerdestinationen Bilbao und Tiflis in die Wintersaison. Zudem hebt die Airline wieder zweimal wöchentlich direkt nach Colombo (Sri Lanka) ab. Deutlich mehr Auswahl gibt es künftig auch bei Flügen in die Karibik.

Neu tägliche Easyjet-Flüge in den Kosovo

In Europa baut Easyjet das Angebot aus und fliegt neu täglich nach Pristina im Kosovo sowie zweimal pro Woche nach Bristol. Auch Richtung Mittlerer Osten wird das Angebot erweitert: So erhöht etwa Etihad Airways ihre Frequenzen von Abu Dhabi nach Zürich von 13 auf 16 pro Woche.

Noch im Herbst nimmt nach Edelweiss auch Swiss erstmals einen Airbus A350 in Betrieb. Der Erstflug für Passagiere ist am 25. Oktober nach Palma de Mallorca geplant, der erste Langstreckenflug folgt am 20. November nach Boston. Der Winterflugplan 2025/26 gilt bis zum 28. März 2026.

