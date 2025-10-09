Das neue Flaggschiff der Swiss ist heute um 15:26 Uhr in Zürich gelandet. Der Flug von Toulouse (F) des neuen Airbus A350-900 war speziell – über die Schweizer Alpen gings nach Zürich.

Darum gehts Swiss Airbus A350-900 landet erstmals in Zürich mit neuer Kabine

Flug über Genfersee, Rhonetal, Matterhorn, Brünigpass und Vierwaldstättersee nach Zürich

Vierklassen-Konfiguration mit insgesamt 242 Sitzplätzen, davon 86 Premium-Sitze

Premiere in Zürich! Heute um 15.26 Uhr ist der erste Airbus A350-900 von Swiss am Flughafen Zürich-Kloten gelandet. Das neue Flaggschiff der Airline wurde erstmals von einer vollständigen Swiss-Cockpitcrew – drei Piloten – geflogen.

Die Maschine kommt direkt aus dem Airbus-Werk in Toulouse (F) und bringt die komplett neu gestaltete Kabine mit. Um 12.55 Uhr hebt das neue Swiss-Flagschiff in Toulouse ab. Es trägt die Flugnummer LX5359 und fliegt mit dem Rufzeichen SWR1ST – das steht für «Swiss first», den ersten A350 in der Swiss-Flotte. Die Maschine nimmt Kurs Richtung Genfersee, dreht kurz vor Genf ab. Und fliegt durchs Rhonetal hoch. Ein Blick-Leser fotografiert ihn auf der Bettmeralp VS, begleitet von drei F/A-18 der Schweizer Armee.

Spotter sind in Position

Dann fliegt der A350 auf seinem Auslieferungsflug in Richtung Matterhorn, umfliegt den bekanntesten Berg der Schweiz. «Was ist denn hier los?», fragt sich ein Blick-Leser und macht ein Foto.

Später fliegt der A350 über den Brünigpass, dreht ein paar Runden über Brienz BE, nimmt dann Kurs auf den Sempachersee – bevor er in Kloten eintrifft. Spotter haben sich zu Hunderten in Position gebracht. Die Flughafen-Feuerwehr steht bereit, um den neuen Flieger mit einer Wasserfontäne zu begrüssen. Um 15.26 Uhr setzt der A350 auf. Am Dienstag wird er auf den Namen «Lausanne» getauft.

Emotionaler Moment dann kurz vor 16 Uhr: Die drei Swiss-Piloten steigen aus dem Cockpit und schreiten über einen roten Teppich auf das Swiss-Topmanagement zu. CEO Jens Fehlinger (41) herzt die Piloten. «Das war der Flug meines Lebens», sagt Pilot Oliver von Arx.

Die Details zur neuen Kabine

Der fabrikneue Airbus A350-900 ist mit dem Swiss-Kabinenkonzept «Swiss Senses» ausgestattet. Die Maschine verfügt über eine Vierklassen-Konfiguration mit insgesamt 242 Sitzplätzen: Drei Sitze in der First Class, 45 in der Business Class, 38 in der Premium Economy und 156 in der Economy Class. Damit verzichtet Swiss auf die klassische Zweiteilung und setzt auf einen hohen Anteil an Premium-Sitzen.