DE
FR
Abonnieren

Für 918 Franken nach Brasilien
Swiss lockt mit Studentenrabatt – es gibt aber einen Haken

Die Swiss führt den Studentenrabatt für Langstreckenflüge ein. Das neue Angebot «Student Economy» bietet günstigere Flüge nach Afrika, Asien und Südamerika – inklusive mehr Gepäck und Flexibilität.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Die Swiss bringt den Studentenrabatt fürs Fliegen.
Foto: PD

Darum gehts

  • Swiss bietet Studentenrabatt für Langstreckenflüge an, um junge Reisende anzusprechen
  • Angebot gilt für Flüge nach Afrika, Asien und Südamerika mit Zusatzleistungen
  • Studenten zahlen 918 Franken für Zürich–São Paulo mit zwei Koffern inklusive
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Die Airline Swiss will mit einem neuen Angebot gezielt junge Reisende ansprechen. Denn diese sind die Vielflieger von morgen. Auf gewissen Flügen bietet die Swiss einen Studentenrabatt an. Die Lufthansa-Gruppe lanciert ihre neue Reiseklasse «Student Economy» für alle Studierenden auch ab Zürich-Kloten.

Damit sollen junge Leute während ihres Studiums günstiger auf Langstrecken fliegen können – etwa nach Afrika, Asien oder Südamerika, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Allerdings gilt das Angebot nicht überall, Nordamerika, Kanada und Japan sind ausgeschlossen. Dafür lockt die Airline mit handfesten Vorteilen: zwei kostenlose Gepäckstücke à 23 Kilogramm, flexible Umbuchungen ohne Gebühr und tiefere Stornierungskosten.

So viel kannst du sparen

Doch wie viel lässt sich wirklich sparen? Ein Preisvergleich des «Tages-Anzeigers» zeigt: Der Direktflug Zürich–São Paulo am 1. November kostet in der normalen Economy Light 847 Franken, Handgepäck inklusive, aber ohne Koffer. Mit einem Koffer in der Economy Basic steigt der Preis auf 902 Franken. In der neuen Klasse Student Economy kostet der Flug 918 Franken – dafür mit zwei Koffern, mehr Flexibilität bei Umbuchungen und besserem Stornoschutz.

Mehr zum Thema Swiss
Swiss erwägt Einsatz von Billig-Crews auf Kanada-Flügen
Sie verdienen 583 Franken
Swiss erwägt Einsatz von Billig-Crews auf Kanada-Flügen
Lufthansa streicht 4000 Stellen
Knallharter Sparplan
Lufthansa streicht 4000 Stellen – Auswirkungen auf Swiss noch unklar
Swiss hat 400 Flight-Attendants zu viel angestellt – jetzt muss sie handeln
Jetzt muss sie handeln
Die Swiss hat 400 Flight-Attendants zu viel
Swiss fliegt mit leerem Passagierflieger nach Zürich
Wegen Cyberangriff in Brüssel
Swiss fliegt mit leerem Passagierflieger nach Zürich

Für den Hin- und Rückflug Zürich–Kapstadt Mitte März zeigt sich ein ähnliches Bild: Studierende zahlen 1086 Franken, während reguläre Tickets 1034 Franken und mehr kosten – allerdings mit weniger Leistungen. Richtig grosse Rabatte bleiben also aus, aber wer viel Gepäck und Flexibilität braucht, profitiert. Für längere Studienaufenthalte oder Auslandsemester kann sich das lohnen.

Das Angebot gilt ab sofort für alle Airlines der Lufthansa-Gruppe, also auch für Austrian, Brussels Airlines und Lufthansa selbst. Buchbar ist es nur mit einem gültigen Studierendenausweis.

Rabatt beim Coiffeur und fürs Handyabo

Die Swiss ist nur eine von vielen Firmen, die mit Rabatten um Studentinnen und Studenten buhlen. So profitieren Studierende der Universität Zürich von vergünstigten Handyabos, Rabatten von 20 Prozent beim Zahnarzt oder 50 Prozent auf einem Pay-TV-Abonnement. Studenten-Plattformen wie Uniboard.ch locken Junge mit 30 Prozent Ermässigung für den Coiffeur, 10 Prozent Rabatt auf Flügen mit Emirates und bis zu 50 Prozent auf Computer.

Die Absicht hinter den teils fetten Rabatten ist bei allen Unternehmen die gleiche: eine junge, später einmal zahlungskräftige Klientel möglichst früh an sich zu binden.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen