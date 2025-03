Am Donnerstagnachmittag kommt es am Flughafen in Zürich zu einer Premiere: Edelweiss landet die erste Airbus-A350-Maschine mit Schweizer Registrierung. Bei Blick gibt es den Live-Stream und Ticker zum neuen Kapitel in der Schweizer Luftfahrt.

1/5 Am Flughafen Zürich findet am Donnerstag eine Premiere statt. Foto: keystone-sda.ch

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

vor 47 Minuten vor 47 Minuten Erfolgreiche Premiere Die Premiere ist geglückt. Der erste A350 unter Schweizer Flagge (Edelweiss) ist in Zürich gelandet. Viele weitere Flüge werden folgen. Das war es von unserer Seite. vor 54 Minuten vor 54 Minuten Neue Langstreckenziele 0:34 Feuerwehr tauft die A350: Water Salute für die neue Edelweiss-Maschine Edelweiss ergänzt das Langstreckennetz ab Sommer 2025 mit den Destinationen Seattle (USA) und Halifax (Kanada). Seattle, ganz im Nordwesten der USA unweit der kanadischen Grenze gelegen, wird von Juni bis September immer montags und samstags nonstop ab Zürich angeflogen. Halifax liegt auf der Halbinsel Nova Scotia ganz im Osten Kanadas und wird ab Juli bis Anfang Oktober donnerstags und sonntags ebenfalls nonstop ab Zürich bedient. Halifax wird wegen des «Indian Summer» bis in den Herbst bedient. Weitere Ziele dürften in Zukunft folgen. vor 59 Minuten vor 59 Minuten Die A350 rollt in Richtung Zuschauertribüne Die Gäste warten gebannt. Der A350 kommt bei der Zuschauertribüne an und wird mit einem Water Salute empfangen. 15:17 Uhr 15:17 Uhr Mehr Komfort, höhere Preise? Die Fenster im A350 sind 30 Prozent grösser als bei seinem Vorgänger. Das heisst mehr Licht. Zudem profitieren die Fluggäste von mehr Beinfreiheit, besserer Luft und breiteren Gängen. Mehr Komfort, höhere Preise? Bessere Flugzeuge seien nicht gleichbedeutend mit höheren Preise, erklärt ein Edelweiss-Angestellter gegenüber Blick. Die Preise würden sich nach Angebot und Nachfrage richten.

15:12 Uhr 15:12 Uhr Neue Fernziele dank grösserer Reichweite Im 2. Halbjahr 2026 werden die A350 komplett neugestaltet und mit neuen Kabinen versehen. Bis dann sollten alle neuen Flugzeuge in die Flotte integriert sein. Die A350 werden zunächst vereinzelt auf Kurz- und Mittelstreckenflügen eingesetzt. Dies, um die Crew zu trainieren, so Edelweiss. Danach geht es ab Mitte Mai 2025 mit Las Vegas auf die Langstrecke. Mit der Einflottung des zweiten Airbus A350 ab Anfang Juli 2025 wird täglich die Strecke Zürich-Vancouver-Zürich bedient. 15:09 Uhr 15:09 Uhr Perfekte Landung 0:45 Der erste A350 ist da: Pilot legt perfekte Landung hin Der erste A350 unter Schweizer Flagge setzt auf dem Rollfeld am Flughafen Zürich auf und kommt zum Stillstand. Ein Meilenstein in der Schweizer Aviatik-Geschichte ist geschrieben, so Edelweiss. 15:07 Uhr 15:07 Uhr Viel leiser als sein Vorgänger Fluglärm ist für die Anwohner am Flughafen Zürich ein Dauerärgernis. Die A350 ist nur halb so laut wie die A340, welche Edelweiss ersetzen wird. Der Anflug vor Ort belegt dies: Das neue Flugzeug ist kaum zu hören. Die Flugzeuge sind auch umweltfreundlicher. Sie stossen 25 Prozent weniger CO2 aus und verbrauchen 25 Prozent weniger Treibstoff.

15:03 Uhr 15:03 Uhr Scheinwerfer in Sicht 0:56 Am Flughafen Zürich: A350 von Edelweiss im Anflug und startet durch Der Airbus A350 taucht am Himmel auf. Nun wird er einen Bogen fliegen und dann die Landung vollenden. Löschfahrzeuge stehen bereit. Mit diesen soll nach der Landung das Water Salute durchführen. 15:01 Uhr 15:01 Uhr Neues Design und Blick nach innen Mit der Einführung der A350 wird auch das Design der Edelweiss-Maschinen angepasst. Das Rot wie auch das Blau im Schriftzug Edelweiss sind je etwas dunkler. Das soll den Premium-Anspruch der Airline unterstreichen. Ebenso gibt es Modifikationen im Innern des Flugzeugs. Die bestehende Bestuhlung im Airbus A350 wird vorerst übernommen. Heisst: 30 Sitze in Business, in 2-2-2-Reihen, dazu 63 in Economy Max und 246 in Economy, jeweils in 3-3-3-Reihen. Also 339 Sitze. Etwas mehr als die A340, die je nach Variante 300 oder 314 Sitze haben.

14:59 Uhr 14:59 Uhr «Zorro der Lüfte» Der A350 wird auch «Zorro der Lüfte» der Lüfte genannt. Wie er zu diesem Spitznamen gekommen ist? Die Cockpitfenster sind schwarz umrandet und erinnern damit an die bekannte Romanfigur Zorro, die im Buch in Kalifornien mit einem Rapier bewaffnet für die Unterdrückten der spanischen Kolonialherrschaft kämpft. Ob der A350 ähnlich viel Charme entfalten kann, wie Schauspieler Antonio Banderas (64) in der Verfilmung «Die Maske des Zorro» aus dem Jahr 1998? Ungewiss. Weitere Einträge laden

Edelweiss ist die erste Schweizer Fluggesellschaft, die den Airbus A350 – auch «Zorro der Lüfte» genannt – in ihre Flotte aufnimmt. Heute um etwa 15 Uhr landet die erste Maschine mit der Kennung HB-IHF am Flughafen in Zürich. Der Beistand von oben dürfte gewiss sein: Gestartet ist die Maschine im bekannten Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich.

Die Airline kündigt dieses Ereignis unbescheiden als «Meilenstein in der Schweizer Aviatik-Geschichte» an. Edelweiss wird ihre A340-Flotte schrittweise durch Maschinen des Typus A350-900 austauschen. Insgesamt sechs A350 sollen die aktuell fünf A340 ersetzen – es handelt sich also nicht nur um eine Modernisierung, sondern auch um eine Vergrösserung der Flotte, zurück auf das Niveau von vor Corona. Der Airbus A350 ist eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt.

Mehr zum neuen Flugzeug und zur Premiere liest du im Blick-Ticker.