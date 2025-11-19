Das exklusive Geschenk von Rolex-Chef Jean-Frédéric an den US-Präsidenten sorgte für internationales Aufsehen. Und hat der Schweiz wohl auch zum Zoll-Deal mit Trump verholfen. Nun ist die Uhr plötzlich vom Schreibtisch im Oval Office entfernt worden.

1/5 Auf diesem Bild ist rot umkreist die goldene Rolex-Uhr zu erkennen. Links daneben liegt der gravierte Goldbarren, den die Unternehmer ebenfalls mitgebracht hatten. Foto: Instagram / @watchesofespioange

Darum gehts Die Schweiz und USA haben einen neuen Zolldeal

Eine geschenkte Rolex-Uhr und ein Goldbarren spielten dabei eine Schlüsselrolle

Erstere verschwand plötzlich von Trumps Schreibtisch im Oval Office Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Der Zoll-Deal der Schweiz mit US-Präsident Donald Trump (79) ist das Thema in Bundesbern. Der Zollhammer von heute 39 Prozent soll bald auf 15 Prozent gesenkt werden. Vergangenen Freitag verkündeten der Bundesrat und US-Handelsminister Jamieson Greer (45), dass eine Absichtserklärung erreicht wurde.

Die Reise von Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66) und Staatssekretärin Helene Budliger Artieda (60) markierte den Durchbruch in den zähen Verhandlungen. Zuvor fand jedoch ein weiterer Besuch von hochrangigen Schweizern in Washington statt, der mindestens genauso wichtig gewesen sein dürfte: Wirtschaftsbosse von vier Schweizer Grosskonzernen trafen Trump in seinem Oval Office. Mit im Gepäck: eine gravierte Goldfigur – und eine exklusive Rolex-«Desk Clock», die im normalen Verkauf nicht erhältlich ist. Auf einem Foto nach dem Meeting ist die Uhr auf Trumps Schreibtisch zu erkennen. Ihr Wert wird auf 20'000 bis 40'000 Franken beziffert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tischuhr ist spurlos verschwunden!

Mehrere Wochen blieb diese Uhr bei Trump. Bis am Dienstag. Fifa-Chef Gianni Infantino (55) und Donald Trump gaben im Oval Office Auskunft zur anstehenden Fussball-Weltmeisterschaft in den USA. Die Pressekonferenz wurde live auf Youtube übertragen. Und wer genau hinschaute, dem fiel auf: Die geschenkte Rolex wurde vom Schreibtisch des US-Präsidenten entfernt.

Der gravierte Goldbarren der Schweizer Delegation liegt derweil noch am selben Ort. Was ist mit der exklusiven Rolex passiert?

Auf Social Media wird bereits heiss spekuliert. Hat er sie etwa selber eingesackt? Es wäre nicht das erste Mal. Schon nach dem Final der Fifa-Club-WM in New York im Sommer dieses Jahres gingen Videos von Trump viral, wie er sich eine Sieger-Medaille schnappte und in die eigene Tasche steckte.

Uhr gehört gar nicht Trump selbst

Kann Trump mit dem edlen Geschenk tun und lassen, was er will? Eigentlich nicht. Denn das Geschenk galt der «Presidential Library» des Weissen Hauses. Davon gibt es mehrere im Land. Diese «Bibliotheken» sammeln offizielle Dokumente, Akten und Artefakte der jeweiligen Präsidentschaft. Sie sind als Museen konzipiert und grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich.

Interessant: Die Gegenstände in den «Presidential Libraries» gelten seit 1978 als öffentliches Eigentum der Vereinigten Staaten und gehören nicht dem Präsidenten selbst.