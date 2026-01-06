Schweizer Onlinehändler verzeichnen eine riesige Nachfrage nach Feuerlöschern und Löschdecken. Die Verkaufszahlen sind in den letzten Tagen teilweise um das Fünffache gestiegen.

Darum gehts Schweizer Haushalte investieren vermehrt in ihren Brandschutz

Onlinehändler melden massive Nachfragesteigerungen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Strahlkraft der Tragödie in Crans Montana VS zum Jahreswechsel ist enorm, die Betroffenheit noch immer gross. Die Geschehnisse beschäftigen auch Inhaber von Restaurant- und Barbetrieben im ganzen Land. Diese überprüfen nun ihre eigenen Brandschutzbestimmungen, damit sich ein Inferno wie im Wallis nicht wiederholt.

Auch hiesige Haushalte wollen sich jetzt im Fall eines Hausbrands besser absichern und beim Brandschutz aufstocken. Das merken insbesondere Onlinehändler, bei denen die Nachfrage nach Feuerlöschern, Löschdenken und Brand- und Feuermeldern in den letzten Tagen in die Höhe schoss, wie eine Umfrage von 20 Minuten zeigt.

600-prozentiger Anstieg bei Suchanfragen nach Löschdecken

So wurden beim grössten Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus in den ersten drei Tagen des neuen Jahres mehr als doppelt so viele Gefahrenmelder wie im Vorjahreszeitraum gekauft. Noch krasser ist der Anstieg bei Löschdecken und Feuerlöschern: Dort seien die Verkaufszahlen gar um das Vier- und Fünffache gestiegen, so ein Sprecher gegenüber 20 Minuten.

Gleiches beobachtet auch Brack: Kunden hätten in den letzten Tagen rund doppelt so häufig nach Produkten in der Kategorie Brandschutz gesucht wie zur gleichen Zeit im Vorjahr. Besonders gefragt sind Feuerlöscher, wo die Suchanfragen um 400 Prozent gestiegen sind. Löschdecken verzeichneten gar einen Anstieg um 600 Prozent!

Die Coop-Tochter Jumbo sowie der Fachhändler Bauhaus erleben laut der Zeitung allerdings keinen vergleichbaren Run auf Brandschutz-Artikel. Trotz der grossen Nachfrage: Das Angebot an Feuerlöschern und Löschdecken scheint genügend gross zu sein. Die Onlinehändler Digitec Galaxus und Brack haben aktuell noch genügend davon auf Lager, wie ein Blick auf deren jeweilige Website zeigt.