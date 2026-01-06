Was bisher bekannt ist
- Nach der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS konnten alle 40 Toten und 116 Verletzten identifiziert werden.
- Brandursache: Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud geht davon aus, dass das Feuer durch Wunderkerzen auf Champagnerflaschen ausgelöst wurde.
- Staatsanwaltschaft eröffnet Strafverfahren gegen Barbetreiber Jessica und Jacques Moretti – sie sind jedoch auf freiem Fuss.
Das wünscht sich ein Brandschutzexperte vom Kanton Wallis
Im Kanton Wallis seien viele Gemeinden mit ihren Brandschutzkontrollen überfordert, haben ein Brandschutzexperte und die Zermatter Gemeindepräsidentin gegenüber «SRF» gesagt. Nach der Katastrophe von Crans-Montana wolle man die Bestimmungen für den Brandschutz nochmals anschauen.
«Wenn ich da die Gemeinderessourcen anschaue, und da spreche ich sicher auch für andere Gemeinden, ist es oftmals ein Ressourcenproblem», sagte die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner (56) in der Sendung «Heute Morgen» vom Dienstag. Bis letztes Jahr sei nur eine Person für die Kontrollen in Zermatt zuständig gewesen, nun sei eine weitere angestellt worden. Man arbeite neu mit der Berner Gebäudeversicherung zusammen. «Vorher hatte man die Kontrollen immer durchgeführt, aber nicht in demselben Rhythmus, wie es das Gesetz verlangen würde», sagte Biner weiter.
Im Wallis sind die Gemeinden für die Kontrollen der Brandschutzvorgaben zuständig. Nach der schlimmen Tragödie seien die Behörden und die Bevölkerung neu sensibilisiert. Der Walliser Brandschutzexperte Hugo Cina sagte SRF, sein Wunsch wäre, dass sich die Gemeinden zusammentun und regional einen Brandschutzexperten ernennen würden, der diese Aufgabe übernimmt. Denn viele für den Brandschutz verantwortliche Personen seien zu wenig ausgebildet.
In Aargauer Clubs will man nicht auf Champagner-Pyros verzichten
Paris, Lausanne und auch im Aargau: Vielerorts stellen die Nachtklubs nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS ihr Sicherheitskonzept auf den Prüfstand. Maik Strassl, Geschäftsführer der Kailua GmbH, die in Baden AG das «Nordportal» und das «Löschwasserbecken» betreibt, macht gegenüber der «Aargauer Zeitung» nun eine Sache klar.
In den beiden Partyschuppen wird es weiterhin Wunderkerzen an Champagnerflaschen geben. Diese Art von Pyrotechnik gehöre einfach dazu, «aber im geschützten Rahmen», begründet Strassl seine Entscheidung. Auch an Silvester kamen diese zum Einsatz, wie die Betreiber auf Instagram in einem Video ankündigten.
«Unsere Mitarbeiter werden instruiert, wie sie damit umgehen müssen. Die Wunderkerzen werden den Gästen nicht in die Hände gegeben, sondern vom Personal in Lounges serviert», sagt er. Das Personal beobachte die Feuerquelle, bis sie auslösche.
Ähnlich war es in der Brandnacht im Wallis allerdings auch. Die Gefahr gebannt hat es offensichtlich nicht. Die Decke im «Nordportal» ist aber um einiges höher und in beiden Clubs besteht sie aus feuerfestem Material. Ein solcher Brand wie in dem Walliser Skiort dürfte nicht passieren.
Italiens Präsident nimmt an Trauerfeier teil
Italiens Präsident Sergio Mattarella wird voraussichtlich am kommenden Freitag in der Schweiz an der Gedenkzeremonie für die Opfer des Unglücks von Crans-Montana teilnehmen.
Bei dem Brand in der Bar «Le Constellation» in der Silvesternacht kamen insgesamt 40 Menschen ums Leben, darunter auch sechs italienische Staatsangehörige. An dem für den kommenden Freitag geplanten Gedenkanlass zu Ehren der Verstorbenen und Verletzten von Crans-Montana wird auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron teilnehmen. Begleitet wird Macron vom für Europa zuständigen Staatssekretär Benjamin Haddad. Der Brandkatastrophe fielen auch neun französische Staatsangehörige zum Opfer – darunter eine französisch-schweizerische Doppelbürgerin.
Aus beiden Ländern stammen zudem mehrere Verletzte: 4 Italienerinnen und 6 Italiener, sowie 10 Französinnen und 11 Franzosen. Insgesamt wurden 116 Personen bei der Brandkatastrophe verletzt, darunter 31 Schweizerinnen und 47 Schweizer, wie die Walliser Staatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt hatte. Unterdessen seien alle Verletzten identifiziert.
Den nationalen Trauertag am kommenden Freitag plane man gemeinsam mit den Schweizer Kirchen, sagte Bundespräsident Guy Parmelin zuletzt. Um 14 Uhr sollen am Freitag in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken läuten. Dem Trauertag werde «bewusst eine internationale Dimension verliehen», teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit.
Schweiz steht im Kritik-Hagel Italiens
Der italienische Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, hat im Interview mit RTS die «zahlreichen Sicherheits- und Präventionsmängel» in der Bar «Le Constellation» kritisiert. Als die Leichen von fünf der sechs italienischen Todesopfer am Montagmittag am Flughafen Sion nach Italien überführt wurden, sagte er zu Reportern: «Der Brand in Crans-Montana hätte verhindert werden können und müssen.»
Gegenüber RTS erklärte Cornado, dass er glaube, die Standards seien nicht eingehalten worden. Es sei die Aufgabe der Schweizer Justiz, die Fakten und die Wahrheit zu überprüfen. Seiner Ansicht nach hätte ein Betrieb wie die Bar «Le Constellation» ohne Notausgänge, ohne Feuerlöscher und mit Schaumstoffpolsterung an der Decke in Italien niemals geöffnet bleiben können.
Opfer-Eltern wollen Pressekonferenz verbieten
Die Eltern eines Brandopfers des Infernos in Crans-Montana fordern ein Verbot der für Dienstag um 10 Uhr angesetzten Pressekonferenz der Gemeinde. Nach einem Bericht von «Le Temps» beantragt Jean-Luc Addor, SVP-Nationalrat und Anwalt der Eltern eines Opfers, ein Verbot der Medienkonferenz. Dazu wolle er sich an die Staatsanwaltschaft Wallis wenden, die die Ermittlungen leitet, heisst es weiter.
Der Anwalt halte es für inakzeptabel, «dass eine öffentliche Behörde, die möglicherweise für Mängel verantwortlich gemacht werden kann, sich ausserhalb des Verfahrens verteidigen kann». Er argumentiert, dass dies die Rechte der Beteiligten verletze.
Betriebsbewilligung für zweites Lokal per sofort weg
Die Betreiber der Bar Le Constellation haben die Betreibungsbewilligung für ihr zweites Lokal verloren. RTS erhielt ein entsprechendes Schreiben der Gemeinde vom Anwalt des Betreiberpaares Jacques und Jessica Moretti.
«Der Entzug der Betriebserlaubnis führt zur sofortigen Schliessung» von «Le Petit Maison», heisst es in dem Dokument. «Angesichts der Umstände und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit» habe man sich für diesen Schritt entschieden. Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden.
Pariser Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein
Nun schaltet sich auch die Pariser Staatsanwaltschaft zu der Trägödie in Crans-Montana ein. Eine sogenannte «Spiegeluntersuchung» sei eröffnet worden, um die französischen Familien bei den von den Schweizer Behörden durchgeführten Ermittlungen zu unterstützen, teilte der französische Generalstaatsanwalt am Montag in einer Erklärung mit.
Die Abteilung für Massenunfälle der Pariser Staatsanwaltschaft bietet damit eine zentrale Anlaufstelle für französische Opfer und ihren Angehörigen in Frankreich. Zugleich wolle man auch gegebenenfalls die Kommunikation mit den Schweizer Behörden erleichtern, heisst es in der Erklärung weiter. Übertragen wurde das Verfahren dem OCRVP (Zentrale Stelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Personen) der Nationalen Direktion der Kriminalpolizei.
«Vorsicht vor dem Schaum!»
Der Schaumstoff an der Decke der Bar Le Constellation steht besonders im Fokus der Untersuchungen rund um das Brandschutzkonzept. Nun zeigt eine Videoaufnahme aus der Silvesternacht 2019/2020 aus der Bar: Bereits vor sechs Jahren war die Gefahr durch den Schaumstoff bekannt. Das Video liegt RTS vor.
«Vorsicht vor dem Schaum!», warnt ein Mitarbeiter des Le Constellation darin die Gäste. Diese hatten gerade Flaschen zum Anstossen bestellt – inklusive der daran befestigten Wunderkerzen, die nun vermutlich die Brand-Katastrophe ausgelöst haben.
Der Urheber des Videos und ehemalige Stammgast der Bar hat mit RTS gesprochen. «Ich erinnere mich, wir waren sehr nah an der Decke», erzählt er. Deshalb habe der Kellner sie auch vor dem Schaum gewarnt. «Ich denke, er hat als Erwachsener die Gefahr erkannt», sagt der Urheber des Videos.
Leuchtete das Notausgangsschild nicht?
Aus der Silvesternacht in der Bar Le Constellation kursieren viele Videos in den sozialen Medien. Nun wurde auf Social Media ein neues Detail entdeckt, das weitere Fragen in Hinblick auf die Sicherheitsvorkehrungen in der Bar aufwirft.
In einem Video ist die Treppe zu sehen, über die Besucher später flüchten. Was auffällt: Das Notausgangsschild scheint nicht zu leuchten. Laut dem Brandschutzportal «Heureka» müssen Rettungszeichen in geschlossenen Räumen jedoch stets leuchten.
Ein weiteres Detail zum Notausgangsschild wird im Netz diskutiert. In einer Archivaufnahme aus dem Innenraum der Bar aus dem Jahr 2016 zeigt der Pfeil des Notausgangsschildes waagerecht rechts zur Treppe. Laut «Heureka» hätte der Pfeil jedoch diagonal nach oben zeigen müssen, um ein Aufwärtsgehen zu signalisieren.
Ob das Notausgangsschild durch die Betreiber zu einem späteren Zeitpunkt abgeändert wurde, ist nicht bekannt.
Gegenüber dem französischen TV-Sender BFMTV hatten zwei ehemalige Angestellte der Bar bereits über das Sicherheitskonzept ausgepackt. Die Mitarbeiter sprachen etwa von einem verschlossenen Notausgang, fehlendem Zugang zu Feuerlöschern und nur einem Sicherheitsbeamten vor Ort.
Drei Schweizer Opfer werden in französischen Spezialkliniken behandelt
Drei der Brandopfer des Infernos in Crans-Montana werden in Spezialkliniken in Frankreich behandelt. Am Samstag wurden elf Patientinnen und Patienten aufgenommen, darunter drei Schweizer Staatsangehörige, wie «France Info» berichtet. Eines der spezialisierten Spitäler ist das Zentrum für Schwerbrandverletzte des Universitätsklinikum CHU Nantes.
Unter den Patienten ist auch eine 32-jährige Französin, die zuvor in Zürich behandelt wurde. Aufgrund von Kapazitäten wurde die Schwerbrandverletzte jedoch nach Nantes verlegt, heisst es bei «France Info» weiter.
Falls du das Unglück in Crans-Montana mitbekommen haben solltest oder noch vor Ort bist, melde dich gerne bei uns unter der Telefonnummer 044 259 8989, via E-Mail redaktion@blick.ch oder Whatsapp 079 813 8041.