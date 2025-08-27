US-Präsident Donald Trump weitet den Handelskrieg aus. Er belegt die halbe Welt mit Strafzöllen, um amerikanische Interessen durchzusetzen. Blick gibt einen Überblick über betroffene Staaten und bereits verhängte Zölle.

Donald Trump unterschreibt viele Dekrete – auch zu Strafzöllen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts Trump weitet Handelskrieg aus. Strafzölle gegen China, EU, Schweiz in Kraft

Zölle auf Stahl und Aluminium sind weltweit aktiv

Am «Liberation Day» verkündete Trump ein Zoll-Paket gegen 185 Länder

Donald Trump (78) will die USA umkrempeln – und die Welt verändern. «America first» ist die Devise, das zeigt sich auch in seiner Wirtschaftspolitik. Dass «Zoll» das Lieblingswort des US-Präsidenten ist, lässt er die ganze Welt wissen. Der Handelskrieg, den er in der ersten Amtszeit gegen China angestossen hat, hat mittlerweile globalen Charakter angenommen.

Am «Liberation Day» am 2. April packte Trump den grossen Zoll-Hammer aus, indem er praktisch gegen alle Länder dieser Erde Importabgaben verhängte: Basiszölle von 10 Prozent für alle und zusätzlich länderspezifische Sonderabgaben, die zwischen 10 und 49 Prozent liegen. Viele dieser länderspezifischen Sonderabgaben wurden in der Folge erst für drei Monate bis 9. Juli und letztlich bis im August ausgesetzt.

Jetzt sind die Strafzölle Tatsache: Seit dem 7. August sind sie in Kraft. Für die Schweiz heisst das: Hiesige Produkte sind mit einem US-Zoll von 39 Prozent belegt, wie Trump ausgerechnet am 1. August bekanntgegeben hat. Ein Schock am Nationalfeiertag! Der Bundesrat versucht weiterhin, Trump einen besseren Deal schmackhaft zu machen – Ausgang ungewiss. Nur fünf Länder stehen schlechter da als die Schweiz. Mit den höchsten Zollsätzen sehen sich Brasilien und Indien konfrontiert.

Gerade weil der starke Mann im Weissen Haus fast täglich mit neuen Beschlüssen oder Ankündigungen in seinem Hin und Her bei den Zöllen aufwartet, verliert man schnell die Übersicht. Blick liefert die grosse Zusammenstellung der wichtigsten Länder, die von Trumps Handelskrieg betroffen sind – und zeigt auf, welche Strafzölle bereits in Kraft sind.

1 China

Seit Januar 2018 führen die USA einen Handelskrieg gegen China. Trump führte damals diverse Zölle auf chinesische Produkte ein, um auf «unfaire Handelspraktiken» und den «Diebstahl geistigen Eigentums» zu reagieren. Begründungen, die der US-Präsident auch aktuell immer wieder nennt. Die US-Regierung hielt auch in den vier Jahren unter Joe Biden (82) an Trumps repressiver China-Politik fest.

In seiner zweiten Amtszeit hat Trump die Zügel rasch angezogen. Erstmals erhöhte er am 1. Februar die Strafzölle auf chinesische Importe – China konterte mit Gegenzöllen. In der Folge eskalierte der Streit. Die Konfliktparteien schaukelten sich gegenseitig hoch auf immer höhere Zöllen. Das Vorgehen war immer gleich: Trump erhöhte den Zolltarif, der chinesische Staatspräsident Xi Jinping (71) hielt mit der gleichen Steigerung dagegen. Das Resultat: Washington erhob Importabgaben von 145 Prozent auf chinesische Produkte, Peking hielt mit 125 Prozent auf US-Güter dagegen.

Am 12. Mai dann die vorübergehende Einigung in Genf: Nach vorangegangenen diplomatischen Gesprächen handelten die zwei geopolitischen Gegner in der Calvin-Stadt aus, die Zölle per Mitte Mai drastisch zu senken – um jeweils 115 Prozentpunkte. Trump unterzeichnete das Abkommen am 27. Juni. Damit gelten aktuell 30 Prozent Strafzölle auf chinesische Produkte, und 10 Prozent Strafzölle auf US-Produkte. Diese Einigung haben Trump und Xi Jinping am 11. August um 90 weitere Tage verlängert.

Ein Mega-Deal, der Trump offenbar seit längerem vorschwebt, ist dieser Pakt mit Enddatum Mitte August nicht. Der Ausgang des Handelsstreits zwischen den zwei mächtigsten Volkswirtschaften der Welt bleibt trotz Abkommen langfristig ungewiss. «Ich sehe keinen klaren Gewinner», sagte Reto Föllmi, Volkswirtschaftsprofessor der Uni St. Gallen, am 12. Mai zu Blick.

2 Europäische Union

Strafzölle gegen die amerikanischen Freunde in Europa? Trump hat sie bereits in seiner zweiten Woche im Oval Office angekündigt! Nach weiteren Drohungen griff Trump dann auch zum Zoll-Hammer. Er hat die Europäische Union an mehreren Fronten angegriffen:

Der US-Präsident hat an seinem «Befreiungstag» auch die EU mit Zöllen belegt. Konkret mit Importabgaben von 20 Prozent. Diese sind jedoch seit dem 9. April ausgesetzt. Am 12. Juli erhöhte Trump die Zölle, die ab 1. August gelten sollen, dann auf 30 Prozent. Die EU arbeitet ein Paket mit Zöllen auf US-Produkte aus, die ebenfalls 30 Prozent betragen sollen.

Ein Dorn im Auge ist Trump die europäische Autoindustrie. Europa sei unfair, kaufe keine US-Fahrzeuge. Und belege diese mit Importzöllen. Um die heimischen Autobauer zu unterstützen, erhob der US-Präsident deshalb global geltende Sonderzölle von 25 Prozent auf Autos, die nicht in den USA hergestellt werden. Die Zölle gelten seit dem 3. April.

Bereits in seiner ersten Amtszeit führte Trump im Handelsstreit mit der EU Strafzölle auf Aluminium und Stahl ein. Diesem Mittel bediente sich der US-Präsident wieder, indem er Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte beschloss, die seit dem 12. März in Kraft sind und für alle Länder gelten. Die EU hat die Gegenmassnahmen bis Mitte Juli ausgesetzt.

Am 27. Juli kams in Schottland dann zum Durchbruch. Die beiden Handelspartner einigen sich auf einen Deal. Seit dem 7. August fallen auf Güter aus der EU Zölle von 15 Prozent an. Die Europäische Union wiederum verzichtet aktuell auf Gegenmassnamen. Der Zollsatz liegt ab dem 1. August bei den meisten Importe bei 15 Prozent, auch für Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte.

Die Zölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium bleiben demnach wie gehabt bei 50 Prozent. Diese seien eine «weltweite Angelegenheit, die so bleibt, wie sie ist», betonte der US-Präsident nach Bekanntgabe des Deals.

3 Schweiz

Als neutrales Land schien die Schweiz nicht im Fokus vom Handelskrieg aus dem Weissen Haus zu stehen – trotz eines Handelsüberschusses im zweistelligen Milliardenbereich. Entsprechend waren Verwunderung und Enttäuschung in Bundesbern gross, als Trump am 2. April Zölle von 31 Prozent gegen die Schweiz verhängte. Der Bundesrat entschied tags darauf, vorerst auf Gegenmassnahmen zu verzichten – und weibelt seither in Washington für eine Reduktion der Zölle, die bis im Juli ausgesetzt sind. Als «Geschenk» haben die Pharmagrössen Roche und Novartis Milliardeninvestitionen in den USA angekündigt. Am 23. April reisten die beiden Bundesräte Karin Keller-Sutter (61) und Guy Parmelin (65) für Gespräche in die US-Hauptstadt.

Ausgerechnte am 1. August wird klar, dass es zu keinem Deal mit Trump kommt. Die Verhandlungen sind gescheitert, die wirtschaftlichen Folgen könnten massiv sein. Denn der US-Präsident drückt der Schweiz 39 Prozent Zoll aufs Auge! Trump begründet die Erhebung von Zöllen mit einem Handelsdefizit, wie er in einer entsprechenden Verordnung schreibt. Die Schweiz hat sich offenbar verschätzt. In Bundesbern ist man überzeugt gewesen, Trump milde gestimmt zu haben. Man hat sich unter Freunden gewähnt. Nun zeigt sich: Der Draht nach Washington war zwar direkt – aber nicht stabil. Am 7. August traten die 39-Prozent-Zölle in Kraft. Der Bundesrat ist weiter darum bemüht, mit dem US-Präsidenten einen besseren Deal zu finden – bisher ohne Erfolg.

4 Grossbritannien

Machten die USA und Grossbritannien den Anfang für eine ganze Reihe von neuen Deals? Zumindest einigten sich die beiden Länder am 8. Mai auf einen Handelspakt, der jahrelang in der Mache war. Der britische Premierminister Keir Starmer (62) und Trump feierten das Abkommen als grossen Erfolg.

Der geplante Vertrag sieht vor, dass die USA in Zukunft vor allem Agrarprodukte und Chemikalien einfacher nach Grossbritannien liefern können. Zudem hat sich London verpflichtet, im grossen Stil Flugzeuge aus US-Produktion zu kaufen. Im Gegenzug streicht Washington die US-Zölle auf britische Stahl- und Aluminiumprodukte. Und senkt die Einfuhrzölle für 100'000 Autos aus Grossbritannien von 25 auf 10 Prozent, was bei der US-Autoindustrie schlecht angekommen ist.

Der Handelspakt hat insbesondere auch politische Bedeutung: Die beiden transatlantischen Partner hatten fünf Jahre lang über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Nach dem Brexit mussten die Handelsbeziehungen auf eine neue vertragliche Grundlage abgestellt werden. Grossbritannien war 2020 aus der EU ausgetreten.

5 Kanada & Mexiko

Kaum wieder im Amt, schoss Donald Trump gegen die zwei Nachbarländer. Bereits Anfang Februar wollte der US-Präsident Zölle von 25 Prozent auf kanadische und mexikanische Güter beschliessen. Trump machte die beiden Länder für die illegalen Migranten in den USA und die Drogenepidemie mit den Fentanyl-Süchtigen verantwortlich. Wenige Stunden vor Inkrafttreten der Strafzölle, kam es aber zur Last-Minute-Einigung.

Seit dem 3. März sind die Strafzölle gegen Mexiko und Kanada aber in Kraft – wobei Güter ausgenommen sind, die die unter das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) fallen. Sowohl der damalige kanadische Premier Justin Trudeau (53) wie auch sein mexikanische Amtskollegin Claudia Sheinbaum (62) konterten mittlerweile mit Gegenzöllen in der gleichen Höhe. Gleichzeitig hat insbesondere Mexiko als Entgegenkommen die Präsenz an den US-Grenzübergängen erhöht.

Am «Liberation Day» verhängte Trump weder gegen Kanada noch gegen Mexiko neue Zölle. Trotzdem reagierte Kanada am Tag darauf und verhängte Gegenzölle auf Fahrzeugimporte aus den USA. Das zeigt: Die beiden US-Nachbarn bleiben aufmüpfig – und sind bestrebt, weniger abhängig von den Vereinigten Staaten zu sein. Etwa durch eine Annäherung an die EU. Zuletzt konterte Trump am 11. Juli mit Zöllen von 35 Prozent für Kanada. Und tags darauf mit Zöllen von 30 Prozent für Mexiko. Die Zölle gegen die beiden Nachbarländer sind nun in Kraft.

6 Dänemark

Dänemark gehört nicht zu den grossen Wirtschaftsmächten der EU, die im Fokus von Trump stehen – eigentlich. Doch dem skandinavischen Land kommt eine Spezialrolle zu, denn zu ihm gehört Grönland. Der US-Präsident hat auf die grosse Insel im Norden ein Auge geworfen. Er will Grönland den Dänen abkaufen – oder sogar sogar annektieren.

Dabei spielen geopolitische Überlegungen eine zentrale Rolle: Grönland nimmt als Tor zur Arktis eine strategisch wichtige Lage im Norden unserer Erdkugel ein. Die 2,2 Millionen Quadratkilometer grosse Insel hat für Trump aber auch wirtschaftliche Bedeutung. Denn Grönland bietet alles, was das Rohstoffherz begehrt. Dort sind seltene Erden zu finden, die aktuell noch unter dem ewigen Eis schlummern.

7 Panama

Ein ähnliches Problem wie Dänemark hat Panama: Der US-Präsident möchte den Panamakanal besitzen, der aktuell Panama gehört. Trump hat Mitte Januar mit der Einführung von Strafzöllen gegen Panama gedroht.

Im März kam Bewegung in die Thematik. Ein vom US-Investmentkonzern Blackrock angeführtes Konsortium übernahm die Mehrheitsanteile an beiden Häfen des Panamakanals. Panama Ports, der Eigentümer und Betreiber der Häfen Balboa und Cristoba, gehörte zuvor CK Hutchinson, einem multinationalen Technologiekonzern mit Sitz in Hongkong.

8 Brasilien

Bereits am 10. Juli hatte er Zölle von 50 Prozent auf Importe aus Brasilien angedroht – zwanzig Tage später war es dann so weit. Trump unterzeichnete ein Dekret, das die bereits geltenden Zölle von zehn Prozent für das südamerikanische Land auf 50 Prozent erhöht. Das Weisse Haus begründete dies mit einer angeblich «politisch motivierten Verfolgung» des ultrarechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro (70).

Trump hatte dabei von einer «Hexenjagd» gegen seinen politischen Verbündeten Bolsonaro gesprochen. Der 70-Jährige, der von 2019 bis 2022 Staatschef Brasiliens war, muss sich in seinem Heimatland wegen eines mutmaßlichen Putschversuchs vor Gericht verantworten. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft.

Das Weisse Haus behauptet nun, das Vorgehen gegen Bolsonaro und «Tausende» seiner Anhänger stelle «schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen» dar, «die die Rechtsstaatlichkeit in Brasilien untergraben haben». Die Zölle von 50 Prozent gelten seit dem 6. August. Es sind aber zahlreiche Güter davon ausgenommen – unter anderem Roheisen, Edelmetalle, Energie und Düngemittel.

9 Gesamte Welt

Den grossen Zoll-Hammer packte Trump am «Liberation Day» aus, als er Importabgaben gegen 185 Länder beschloss. Zuerst traten Basiszölle von 10 Prozent ab dem 9. April in Kraft. Die zusätzlichen Zölle wurden dagegen erst bis am 9. Juli und später bis im August ausgesetzt. Seit dem 7. August sind die Strafzölle nun gültig. Am 27. August sind dann auch die Zölle von 50 Prozent gegen Indien in Kraft getreten. Mit diesem Schritt bestraft Trump das asiatische Land für seine Geschäfte mit Wladimir Putin (72). Indien beziehe zu viel Gas und Öl aus Russland, so der US-Präsident.

Seit dem 4. Juni gelten zudem weltweite Zölle von 50 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte – doppelt so viel wie seit Mitte März. Trump hatte den 25-Prozent-Zoll im Februar «ohne Ausnahmen oder Befreiungen» angekündigt und am 12. März in die Tat umgesetzt. Nun sind es also 50 Prozent. Am 19. August weitete Trump die Stahl- und Aluminiumzölle auf über 400 Produktarten aus – unter anderem auf Windkraftanlagen, Eisenbahnwaggons, Kranfahrzeuge, Töffs und Mofas.

Die global geltenden Zölle auf Auto-Importe sind am 3. April in Kraft getreten. Am 3. Mai setzte Trump gewisse Strafzölle auf Autoteile aus Kanada und Mexiko wieder aus, liess die Bestimmungen gegen den Rest der Welt allerdings bestehen.