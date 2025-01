1/2 US-Präsident Donald Trump macht Drohungen wahr: Nach der Erhebung von Zöllen auf Kanada, Mexiko und China droht der EU jetzt das gleiche Schicksal. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Trump droht EU mit Zöllen wegen ungerechter Behandlung der USA

US-Präsident fordert EU auf, mehr US-Energie zu kaufen, um Zölle zu vermeiden

Trump kündigte bereits Zölle für Einfuhren aus Kanada, Mexiko und China an

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

US-Präsident Joe Biden (82) hatte kaum je Reporter im Oval Office empfangen. Unter anderem war das logistisch schwierig, speziell mit Telepromptern. Seit US-Präsident Donald Trump (78) zurück im Weissen Haus ist, erklärt er sich praktisch täglich vor Journalisten im Oval Office und unterzeichnet dabei Beschlüsse.

Seine Impromptu-Pressekonferenz dort am Freitag hatte es in sich. Trump drohte bereits Kanada und Mexiko mit einem Zoll von 25 Prozent auf alle Waren und China mit einem Zoll von 10 Prozent auf alle Einfuhren. Ab diesem Samstag sollen die Strafzölle in Kraft treten. Jetzt nimmt er die Europäer ins Visier.

Angst vor Handelskrieg

Am Resolute-Schreibtisch im Oval Office sitzend kündigte Trump an, dass er der Europäischen Union «auf jeden Fall» Strafzölle auferlegen werde, da die EU die USA ungerecht behandelt habe. Die Schweiz erwähnte Trump nicht namentlich. Gewöhnlich behandelt Washington die Europäische Freihandelsassoziation (Efta), der die Schweiz angehört, synonym mit der EU.

«Werde ich der Europäischen Union Zölle auferlegen?», fragte Trump in den Raum. «Wollen Sie eine ehrliche Antwort oder soll ich Ihnen eine politische Antwort geben? Auf jeden Fall. Die Europäische Union hat uns so furchtbar behandelt. Sie nehmen unsere Autos nicht, sie nehmen unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht, im Grunde nehmen sie fast nichts.»

Er werde die EU mit Zöllen konfrontieren, so Trump, wenn sie ihr Handelsdefizit nicht durch den Kauf grosser Mengen an amerikanischem Öl und Gas ausgleicht. Trump forderte die EU zuvor verschiedentlich dazu auf, mehr US-Energie zu kaufen, um Zölle zu vermeiden.

«Zölle können kurzfristig zu Störungen führen»

Seine Erklärungen vor ausgewählten Reportern waren etwas weitschweifig. «Die Kosten der Zölle werden manchmal an die Verbraucher weitergegeben», so Trump. «Zölle können kurzfristig zu Störungen führen. Ich mache mir keine Sorgen über Marktreaktionen auf Zölle.»

Details gab er noch nicht preis. Ausser, dass es ein enormes Handelsdefizit mit der EU gebe. «Also werden wir etwas sehr Beträchtliches mit der Europäischen Union unternehmen», kündigte er an – ohne ein Datum, die Höhe der Zölle oder bestraften Produkte zu nennen.

Heftiger Handelsstreit in Trumps erster Amtszeit

Es ist Trump seit langem ein Dorn im Auge, dass europäische Unternehmen deutlich mehr Waren in den USA verkaufen als amerikanische Unternehmen in der EU. Er hatte bereits im Wahlkampf weitreichende Zölle angekündigt. Trump argumentiert, dass US-Firmen dann wieder stärker in den USA produzierten und damit Arbeitsplätze geschaffen würden.



Einen heftigen Handelsstreit hatte es zwischen den USA und der EU schon in Trumps erster Amtszeit gegeben. 2018 hatte der Republikaner Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte eingeführt, die EU reagierte mit Sonderzöllen auf US-Produkte wie Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder und Jeans.