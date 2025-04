Kontert der Bundesrat Trumps Zollhammer?

1/7 Wie reagiert die Schweiz mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter auf die Trump-Zölle? Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts USA verhängt Strafzölle auf Schweizer Exporte

Bundesrat informiert über weiteres Vorgehen an Medienkonferenz

Wirtschaftsverbände warnen vor Panikreaktion und fordern verstärkte Handelsdiplomatie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

vor 31 Minuten vor 31 Minuten Keller-Sutter und Parmelin informieren Herzlich willkommen zum Live-Ticker, liebe Leserinnen und Leser! Um 15 Uhr treten Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin vor die Medien und informieren über das weitere Vorgehen des Bundesrats. Ende des Livetickers

32 Prozent! Der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump (78) trifft die Schweiz mit voller Wucht. Ab 9. April werden Schweizer Exporte in die USA massiv teurer. Und zwar noch teurer als jene der EU, für welche der Strafzoll nur 20 Prozent beträgt. Bei Politikern stossen die Strafzölle auf massive Kritik. «Das können wir uns nicht gefallen lassen», wettert SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (39). «Wir erwarten vom Bundesrat eine deutliche, europäische Antwort auf die trumpschen Zölle.»

Bundesrat informiert um 15 Uhr

Die Landesregierung übt sich vorerst in Zurückhaltung: «Der Bundesrat nimmt die Zollentscheide der USA zur Kenntnis», reagierte FDP-Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61, FDP) trocken auf dem Kurznachrichtendienst X. Der Bundesrat würde nun rasch das weitere Vorgehen festlegen. «Im Vordergrund stehen die langfristigen wirtschaftlichen Interessen des Landes.»

0:23 Lang erwartete Rede: Trump über Zölle mit der Schweiz

Schon am Mittwoch hat der Bundesrat in einer speziellen USA-Klausur die Ausgangslage diskutiert. Am Donnerstag liess er sich über die neuste Entwicklung informieren. Nun will er um 15 Uhr an einer Medienkonferenz seinen Standpunkt darlegen. Neben Keller-Sutter tritt auch SVP-Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) vor die Medien. Blick berichtet live.

Wirtschaftsverbände mahnen zu Besonnenheit

Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften warnen jedenfalls bereits vor einer Panikreaktion. «Für die Schweizer Exportwirtschaft sind solche Zölle zwar störend – eine Dramatisierung der Lage ist jedoch fehl am Platz», schreibt der Gewerkschaftsbund in einer Mitteilung. «Die Schweiz darf nicht in eine Spirale von Gegenzöllen geraten.» Wenn jedoch Gegenmassnahmen unumgänglich seien, müssten allfällige Zolleinnahmen an die Bevölkerung und die betroffenen Unternehmen zurückverteilt werden, um die Kaufkraft zu sichern.

Auch der Gewerbeverband mahnt zu Besonnenheit: «Wehklagen bringt nichts.» Es brauche nun eine verstärkte Handeldiplomatie, um der Trump-Administration die Schweizer Aussenwirtschaftspolitik zu erklären. Auf handelpolitische Vergeltungsmassnahmen soll die Schweiz verzichten und stattdessen weitere Freihandelsabkommen mit anderen Ländern anstreben sowie inländische Reformen angehen.