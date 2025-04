Das Weisse Haus erklärt der Welt den Wirtschaftskrieg. Und mittendrin: Die Schweiz. Foto: AFP

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

«Der 2. April 2025 wird für immer als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde», verkündete US-Präsident Donald Trump (78) am Mittwoch im Rosengarten des Weissen Hauses. In gewohnt drastischer Sprache sprach er von einem Amerika, das jahrzehntelang «geplündert, ausgeraubt, vergewaltigt» worden sei – von Freunden wie von Feinden. Damit sei jetzt Schluss. «Heute ist der Befreiungstag Amerikas», so Trump.

Wie um den Ernst der Lage zu verdeutlichen, hebt Trump ein grosses Stück Pappe in die Höhe – entfernt erinnert er dabei an Moses mit den Zehn Geboten. Auf Trumps Version: eine Liste von Ländern und angeblich von ihnen erhobenen Zöllen auf US-Produkte. Daneben: die Zollsätze, die die USA ab Donnerstag auf Einfuhren aus diesen Ländern erheben wollen. Die Botschaft ist klar: Das Weisse Haus erklärt der Welt den Wirtschaftskrieg. Und mittendrin: Die Schweiz.