Die USA und China haben sich in Genf geeinigt, die gegenseitigen Zölle massiv zu reduzieren. Zuvor war Donald Trump im Inland unter Druck geraten. Damit hat sich die Lage im Zollkrieg vorläufig beruhigt. Es drohen aber weitere Gefahren.

Was Trump im Zoll-Poker bisher erreicht hat – und was nicht

Donald Trumps Zoll-Offensive ist gebremst – aber noch nicht vorüber. Foto: Getty Images

Daniel Jung Redaktor News

Top-Diplomatie in der Schweiz: «Wir möchten der Schweizer Regierung unseren grossen Dank dafür aussprechen, dass sie dieses Handelstreffen hier in Genf ermöglicht hat», sagte US-Finanzminister Scott Bessent (62) am Montagmorgen.

Nach den Gesprächen am Wochenende senken die USA und China ihre gegenseitigen Zölle ab Mittwoch – jeweils um 115 Prozentpunkte. Die US-Zölle auf chinesische Importe sinken auf 30 Prozent. Die Zölle Pekings gehen auf 10 Prozent zurück. Dies vorübergehend für 90 Tage. An den Börsen sorgte der Durchbruch für Erleichterung. Wir haben Top-Ökonomen befragt, was Donald Trump (78) mit seiner Zollpolitik bisher bewirkt hat – und woran er gerade scheitert.