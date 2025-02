Trump arbeitet an einem Mega-Deal mit China

Donald Trump will die Eskalation im Handelskrieg mit China stoppen. Gemäss «New York Times» arbeitet der US-Präsident an einem umfassenden Deal mit China.

Donald Trump will geregelte Beziehungen mit China – jetzt arbeitet er offenbar an einem umfassenden Deal. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Trump plant umfassenden Deal mit China zur Beendigung des Handelskriegs

Abkommen soll Strafzölle, nukleare Sicherheit und Technologie umfassen

Seit Donald Trump (78) wieder im Oval Office sitzt, eskaliert der Handelsstreit mit der Welt. Insbesondere mit China. Trump erhöhte am 1. Februar die Strafzölle auf chinesische Importe um 10 Prozent. Als Reaktion darauf kündigte China Gegenzölle an, darunter 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas sowie 10 Prozent auf Rohöl und landwirtschaftliche Maschinen aus den USA. Doch der Präsident will die Eskalation offenbar stoppen – und arbeitet an einem umfassenden Deal mit China. Das berichtet am Mittwochnachmittag die «New York Times» – abgestützt auf mehrere anonyme Quellen aus Trumps Umfeld.

Gemäss dem Bericht soll der Mega-Deal mehrere Punkte umfassen. Es geht um die Abschaffung von Strafzöllen, aber auch um die nukleare Sicherheit, Technologie, Pandemievorsorge, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und Nordkorea. Trump will den Chinesen offenbar auch ein Bekenntnis für den US-Dollar abringen. Aktuell bemühen sich China und Russland um eine Alternative zur Weltwährung Dollar – was Trump verärgert hat.

China-Experte Michael Pillsbury (80) teilte gegenüber der «New York Times» mit, dass der US-Präsident ihm bereits vor einigen Monaten gesagt habe, er wolle mit Xi Jinping (71) ein Abkommen schliessen, das beiden Seiten zugutekomme. «Die interne Debatte hat begonnen», so Pillsbury, der Trump bei der Aushandlung eines Handelsabkommens mit China in seiner ersten Amtszeit beraten hatte.

Treibende Kräfte hinter dem angestrebten Mega-Deal mit China sind laut dem Bericht US-Handelsminister Howard Lutnick (63), Finanzminister Scott Bessent (63) und Elon Musk (53).

