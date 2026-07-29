Dieser kroatischer Strand ist ein Geheimtipp

Türkisfarbenes Meer, weisser Sand und wunderschöner Pinienwald: Der Stand Sakarun in Kroatien erinnert an ein tropisches Inselparadies. Aber wie gelange ich an diesen Traumstrand? Und wie teuer ist die Anreise mit der Fähre? Wir liefern alles Wissenswerte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Strand Sakarun auf Dugi Otok bietet türkisfarbenes Wasser und Ruhe

Mit der Fähre von Zadar in 1 Stunde 40 Minuten erreichbar

Fährpreise: 6.40 Euro für Erwachsene, 28.50 Euro für ein Auto

Blick Wirtschaftsdesk

In Kroatien gibt es einen Ort, der viele an ferne tropische Reiseziele erinnert – aber in weniger als zwei Stunden von der Stadt Zadar aus mit der Fähre erreichbar ist. Kristallklares Meer, weisser Sand, Pinienwälder und türkisfarbenes Wasser machen den Strand Sakarun auf der Insel Dugi Otok zu einer der bekanntesten Sommeroasen an der Adria.

Dieses versteckte Juwel wird seit Jahren als «kroatisches Hawaii» bezeichnet. Und zieht während der Sommersaison Touristen aus aller Welt an. Sakarun ist ideal für Tagesausflügler oder diejenigen, die eine ruhigere Alternative zu überfüllten Hotspots suchen. Es gibt dort Landschaften, die eher an eine exotische Insel als an die Adriaküste erinnern.

Warum ist der Strand so besonders?

Der Strand liegt an der Nordwestseite von Dugi Otok in der Nähe des Dorfes Veli Rat. Er ist etwa 800 Meter lang und bekannt für seinen feinen weissen Sand und das flache Meer, das aufgrund des sandigen Meeresbodens fast unwirkliche Türkistöne annimmt. Die Kombination des Strands von Sakarun aus unberührtem Meer, natürlichem Schatten der Pinien und ruhiger Atmosphäre führt oft zu Vergleichen mit weit entfernten tropischen Reisezielen.

Wie gelangt man nach Dugi Otok?

Am einfachsten erreicht man Dugi Otok über die kroatische Stadt Zadar, von wo aus ganzjährig eine Fähre nach Brbinj verkehrt. Die Überfahrt dauert etwa 1 Stunde und 40 Minuten. Von der Ortschaft Brbinj aus sind es etwa 20 Minuten Fahrt nach Sakarun – vorbei an mehreren kleinen Dörfern auf gepflegten und gut ausgeschilderten Strassen. Im Sommer verkehren auch Katamarane nach Božava, doch für die Erkundung der Insel oder den Transport von Strandausrüstung ist ein Auto praktischer.

Wie viel kostet die Fähre?

Die Preise für die Fähre von Zadar nach Brbinj betragen derzeit 6.40 Euro für Erwachsene und 2.10 Euro für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren. Die Beförderung eines Autos mit einer Länge von bis zu fünf Metern kostet 28.50 Euro. Für einen Töff zahlt man 10.20 Euro, für ein Velo 6.40 Euro. Angesichts der hohen Auslastung dieser Strecke im Juli und August empfiehlt es sich, frühzeitig am Hafen von Zadar einzutreffen.

Wo kann man nach dem Schwimmen etwas essen?

Obwohl Sakarun vor allem für seine unberührte Natur bekannt ist, kommen Besucher dort auch kulinarisch voll auf ihre Kosten. Am Strand reihen sich mehrere Bars und Restaurants aneinander. Und in den nahe gelegenen Orten Božava, Verunić und Veli Rat gibt es eine noch grössere Gastro-Auswahl.

Für den Znacht am Meer wird die Sakarun Bay Bar wegen ihrer Burger, Meeresfrüchte, Cocktails und ihrer entspannten Atmosphäre sehr geschätzt. In Božava ist das Bistro Propela für frischen Fisch, Meeresfrüchte und Pasta bekannt. Fans der traditionellen dalmatinischen Küche besuchen oft den Gorgonia Grill in Verunić, der für seine Spezialitäten aus frischem Fisch und Meeresfrüchten bekannt ist. Auch das Restaurant Galeb in Veli Rat ist beliebt und bietet neben Fischgerichten auch Pizza, Pasta und Fleischgerichte an. Für eine schnelle Erfrischung empfehlen Gäste die Beach Bar Sol und die Beach Bar Bleu – wegen des Meerblicks, der Cocktails und der Sonnenuntergänge.

Einige Reisetipps

Besucher sollten beachten, dass der Pinienwald zwar natürlichen Schatten spendet, in der Hochsaison jedoch schnell voll wird. Daher ist es ratsam, früh anzureisen. Es wird empfohlen, reichlich Wasser, Sonnencreme und bequemes Schuhwerk mitzubringen, um die umliegenden Buchten zu erkunden. Ein Besuch des Leuchtturms von Veli Rat – der höchste Leuchtturm an der Adria ist nur wenige Autominuten von Sakarun entfernt – ist ein Muss. Viele Besucher halten die Kombination aus einem Strandtag zusammen mit einer Leuchtturmbesichtigung für einen der schönsten Tagesausflüge an der kroatischen Küste.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.