DE
FR
Abonnieren

Furcht vor Flächenbrand – Exporteure schon wieder in Not
«Der Nahe Osten ist ein wichtiger Markt für Schweizer Industrie»

Der Kriegsausbruch im Nahen Osten ist für die Schweizer Industrie ein neuer Schlag. Lieferketten sind blockiert und die Energiepreise steigen. Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher erklärt, wie einschneidend die Auswirkungen sind.
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
1/6
«Potenziell wird sich der Krieg verteuernd, verzögernd und erschwerend auf die Lieferketten auswirken», so Stefan Brupbacher von Swissmem zum Krieg im Nahen Osten.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Krieg im Nahen Osten beeinträchtigt Schweizer Lieferketten und Energieversorgung
  • Schweizer Exportindustrie liefert jährlich Waren im Wert von über 1 Milliarde Franken
  • Europa bleibt wichtig: 55 Prozent der Exporte gingen 2025 in die EU
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_199.JPG
Milena KälinRedaktorin Wirtschaft

Nächster Schlag für die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Nach dem US-Zollhammer zittern Schweizer Exporteure erneut. «Der Nahe Osten ist ein wichtiger Markt für Schweizer Tech-Industrie», sagt Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher (58) im Gespräch mit Blick. Güter im Wert von mehr als einer Milliarde Franken liefern die Schweizer Hersteller jährlich vor allem nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. «Diese Hersteller merken die Auswirkungen des Krieges sofort», betont Brupbacher. 

Israel und die USA haben dem Iran den Krieg erklärt. Seit Samstagmorgen bekriegen sich mehrere Länder im Nahen Osten, die Strasse von Hormus ist stark eingeschränkt.

Dabei hatte die Schweizer Industrie nach den Zollschlägen von 2025 gehofft, dieses Jahr endlich aufatmen zu können. «Ende 2025 gab es einen Lichtblick. Dieser ist in den letzten 72 Stunden von dunklen Wolken überschattet worden», so der Direktor der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie. 

Mehr zum Iran-Krieg
Swiss setzt Flüge nach Tel Aviv und Dubai aus
Krieg im Iran
Swiss setzt weitere Flüge nach Tel Aviv und Dubai aus
So wirkt sich der Iran-Krieg auf geplante Ferienreisen aus
Mit Video
Wann bekomme ich Geld zurück?
So wirkt sich der Iran-Krieg auf geplante Ferienreisen aus
«Benzinpreise von über 2 Franken pro Liter sind möglich»
Strasse von Hormus gesperrt
«Benzinpreise von über 2 Franken pro Liter sind möglich»
US-Börsen starten im Minus
Mit Video
Börsen-Ticker
Wegen Iran-Krieg
US-Börsen starten im Minus in den Handel

Längerer Transport und teurere Energie

Durch den Kriegsausbruch im Nahen Osten sind die Lieferketten vieler Schweizer Firmen massiv gestört. Sowohl auf dem Seeweg als auch via Luftfracht wird es deutlich länger gehen – und mehr kosten. Wie gross die Auswirkungen genau ausfallen, kann der Verbandsdirektor noch nicht einschätzen. «Potenziell wird sich der Krieg verteuernd, verzögernd, erschwerend auf die Lieferketten auswirken», so Brupbacher.

Da die Strasse von Hormus weitgehend blockiert ist, wird die Beschaffung von Öl und Gas stark erschwert. Gerade Firmen in der Metallverarbeitung, die ihren Verbrauch bereits massiv gesenkt haben, brauchen für die Prozesswärme viel Energie. Für diese Firmen gibt es kaum Alternativen zu Erdgas – diese seien dann von Preiserhöhungen stärker betroffen, erklärt Brupbacher.

Ebenfalls einschneidend ist der starke Schweizer Franken. Wegen des Krieges droht dieser weiter durch die Decke zu gehen. «Das schadet unseren Firmen sowieso schon. Kurzfristig ist der starke Schweizer Franken unser grösster Feind», so Brupbacher. Langfristig sorge der Franken aber für Preisstabilität und tiefe Zinsen – beides wiederum ein Vorteil.

Angriffe auf Öltanker in der Strasse von Hormuz
0:45
Drei Schiffe betroffen:Angriffe auf Öltanker in der Strasse von Hormuz

Europa als Anker

Es wird sich nun zeigen, inwiefern Exporte 2026 wieder Fahrt aufnehmen können. Gegenüber anderen Ländern sind Schweizer Firmen mit dem neuen Zollsatz in den USA jetzt nicht mehr benachteiligt. «Die Frage ist eher, ob die amerikanischen Wirtschaft bei diesem Chaos noch investiert», so Brupbacher. 

Grosser Anker ist deshalb Europa: 55 Prozent der Schweizer Exporte landeten im vergangenen Jahr dort, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und Italien. Doch die EU will in Zukunft mehr Geschäfte innerhalb der EU machen und so Wachstum fördern. «Wir müssen es schaffen, dass die Schweiz nicht ausgeschlossen wird» so Brupbacher. Deshalb sei die Unterzeichnung der Bilateralen III so wichtig. 

Jetzt kommt es darauf an, wie viele Aufträge die Schweizer Industrie an Land ziehen kann. Der Auftragseingang hat sich Ende letzten Jahres wieder leicht erholt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen