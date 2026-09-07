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Beste Sicht auf den See
Noble Pool-Villa an der Goldküste zum Verkauf – für 9,8 Millionen

In Erlenbach ZH kommt eine luxuriöse 8,5-Zimmer-Villa mit Aussenpool, Sauna und Zürichsee-Blick auf den Markt. Das 1985 erbaute Anwesen liegt in einem ruhigen Einfamilienhaus-Quartier. Und hat auf dem 1100 Quadratmeter grossen Grundstück einige lauschige Schattenplätze.
Publiziert: 08:57 Uhr
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Aktualisiert: 08:58 Uhr
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Diese 8,5-Zimmer-Villa in Erlenbach ZH wird für 9,8 Millionen Franken verkauft.
Foto: PD

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Erlenbach ZH wird eine 8,5-Zimmer-Villa mit Pool verkauft
  • Die Villa kostet 9,8 Millionen Fr. und bietet 400 Quadratmeter Wohnfläche
  • Grundstück: 1100 Quadratmeter mit Teich, Sauna, Terrasse und zwei Doppelgaragen
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Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Spätestens seit diesem Hitzesommer ist für viele, die sich nach einer Liegenschaft umschauen, klar: Es muss ein Haus mit Pool sein! Nach Feierabend schnell ins eigene Schwimmbecken springen oder den Sonntag mit der Familie am heimischen Pool verbringen – das tönt verlockend. Mit dem nötigen finanziellen Polster ist dies in Erlenbach ZH möglich. In der noblen Goldküstengemeinde kommt eine 8,5-Zimmer-Villa auf den Markt, die über einen Aussenpool verfügt – unter alten Bäumen, mit Blick auf den Zürichsee.

9,8 Millionen Franken sind fällig für das 1985 erbaute Haus. Es wurde zuletzt 2006 umfassend saniert. «Eingebettet in eine ruhige Umgebung präsentiert sich dieses stilvolle Einfamilienhaus als Rückzugsort mit besonderem Wohncharakter», heisst es in der Annonce von Luxusmakler Walde aus Zollikon ZH. Und: «Das Herzstück des Hauses bildet der grosszügige Wohn- und Essbereich, der mit viel Tageslicht und einem durchdachten Raumkonzept überzeugt.» 400 Quadratmeter Wohnfläche stehen zur Verfügung.

Pool, Teich und zwei Doppelgaragen

Das Einfamilienhaus steht auf einem 1100 Quadratmeter grossen Grundstück in einem ruhigen Einfamilienhaus-Quartier. «Der sorgfältig gestaltete Aussenbereich bildet eine grüne Oase der Ruhe und Privatsphäre», schwärmt Makler Walde. Er wendet sich vor allem an Familien und schreibt: «Die ruhige Lage mit reichlich Grün und allen wichtigen Angeboten in der Nähe bietet alles, was es fürs glückliche Familienleben braucht.»

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Der Aussenpool verspreche an warmen Sommertagen «entspannte Stunden», während die sonnige Terrasse den «idealen Rahmen für gesellige Momente» biete. Dazu kommt ein lauschiger Gartenteich. Im Winter kann man sich in der eigenen Sauna entspannen. Und: Parkplatzsorgen braucht sich der Käufer keine zu machen. Die Liegenschaft hat zwei grosse Doppelgaragen. «Sie runden dieses attraktive Angebot ab und machen die Liegenschaft zu einem Ort, an dem Natur, Erholung und gehobene Lebensqualität auf harmonische Weise zusammenfinden.» Schön. Wäre da nur nicht das Preisschild mit den fast 10 Millionen Franken drauf.

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