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Für 5 Franken
Jetzt kannst du in fast allen SBB-Fernzügen einen Sitzplatz reservieren

Die SBB weiten das Angebot zur Sitzplatz-Buchung aus. Neu können Reisende auf fast allen Fernverkehrslinien ihren Lieblingssitzplatz reservieren.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Neu können ÖV-Reisende auf fast allen Fernverkehrslinien einen Sitzplatz reservieren.
Foto: IMAGO/dieBildmanufaktur

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • SBB erweitert Sitzplatz-Reservierungen auf fast alle Fernverkehrslinien
  • Reservierungen für fünf Franken, auch für Familien-, Business- und Veloplätze verfügbar
  • Ab Frühling 2026 auch Buchungen nach Italien möglich, nach Frankreich bereits jetzt
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Seit Ende 2025 können ÖV-Reisende bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auf wenigen Strecken ihre Wunsch-Sitzplätze im Voraus buchen. Bislang war dies nur in den Giruno-Zügen auf den Verbindungen Zürich–Lugano und Basel–Lugano möglich. Jetzt weiten die SBB das Angebot auf fast alle Fernverkehrslinien aus, wie das Bahnunternehmen gegenüber 20 Minuten bestätigt.

Konkret betroffen sind die Intercity-Züge FV Dosto, IC2000, ICN, Einheitswagen IV und Astoro. Reisende können also unter anderem auf Strecken nach Genf, Lausanne, Bern, St. Gallen und Chur vom neuen Angebot profitieren. Die SBB planen zudem, die Funktion noch diesen Frühling auf Verbindungen nach Italien einzuführen. Im Sommer sollten auch Reservationen nach Deutschland möglich sein, nach Frankreich gibts die Sitzplatz-Buchung bereits für die 1. Klasse. Die Reservierung kostet fünf Franken.

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Auch fürs Velo möglich

Sitzplätze, die reserviert wurden, sind jeweils oberhalb des Sitzes gekennzeichnet. Reisende können die Buchung direkt in der App und auf der Webseite der SBB vollziehen. Dabei können Plätze in Familienwagen sowie in den Business- und Ruhezone ausgewählt werden. Sogar Velo-Stellplätze sind verfügbar. Eine Mehrheit der Sitze eines Zuges sei aber weiterhin ohne Buchung zugänglich, schreibt 20 Minuten.

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