Kalifornier schnappt sich seltenen Porsche zu Mega-Preis

In den USA kam ein Porsche 911 Carrera S der Baureihe 993 unter den Hammer – für 325'000 Dollar. Der Sportwagen mit Baujahr 1998 hat nur 6100 Kilometer auf dem Tacho und ist dadurch in sehr gutem Zustand. Nun soll er nicht als Sammlerstück in einer Garage verstauben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Porsche 911 Carrera S von 1998 wurde für 325'000 USD versteigert

Das Auto hat nur 6100 km und wurde 27 Jahre lang gesammelt

Weltweit gibt es nur 3714 Exemplare der begehrten 993-Generation

Blick Wirtschaftsdesk

Wer glaubt, Oldtimer würden heutzutage nur noch als Wertanlage gekauft, irrt sich. Ein Porsche 911 Carrera S der begehrten Baureihe 993 wurde kürzlich in den USA für 325'000 Dollar versteigert. Und dabei erregte nicht nur der Preis Aufsehen, sondern auch die Pläne des neuen Besitzers.

Der rote Carrera S stammt aus dem Jahr 1998 und gehört zur letzten Generation des Porsche 911 mit luftgekühltem Motor. Für viele Fans der Marke verkörpert der 993 den Höhepunkt der klassischen 911-Ära.

Exemplare in einem solch guten Zustand sind daher äusserst begehrt. Und dieser Porsche gehört dazu: Der Kilometerzähler zeigt nur 3800 Meilen also rund 6100 Kilometer an. Laut Auktionsunterlagen wurde das Auto ursprünglich vom Inhaber eines Porsche-Autohauses in Kalifornien gekauft. Dieser behielt den Porsche 27 Jahre lang in seiner privaten Sammlung. Die Umstände seiner Lagerung erklären den tadellosen Zustand, in dem sich der Carrera S immer noch befindet. Unter der Heckhaube arbeitet der aus dem Porsche-Programm bekannte 3,6-Liter-Boxermotor mit 282 PS, der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt ist.

Der neue Besitzer möchte den Porsche fahren. Während viele seltene Porsche-993-Modelle direkt nach dem Kauf in klimatisierten Garagen landen, erregte der neue Besitzer des Wagens mit seiner Reaktion nach der Auktion Aufsehen. Er sagte, er könne es kaum erwarten, das Modell auf kalifornischen Strassen zu testen.

Was macht diesen Porsche so besonders?

Der Porsche 911 Carrera S von 1998 zählt zu den beliebtesten Versionen der 993er-Generation, der letzten Generation des luftgekühlten 911. Was ihn so speziell macht:

Der Sportwagen gehört zur Generation 993 (1994–1998), die von vielen Enthusiasten als letzter «reiner 911» vor dem Wechsel zu wassergekühlten Motoren (996) angesehen wird.

Der Carrera S (C2S) weist einen 3,6 Liter grossen, luftgekühlten Sechszylinder-Boxermotor mit Saugrohreinspritzung und eine verbreiterte Karosserie (Heckflügel des Turbos), aber keinen Turbolader auf und hat keinen Allradantrieb, sondern reinen Heckantrieb.

Er wurde nur in den Jahren 1997 und 1998 in begrenzter Stückzahl produziert: Weltweit existieren 3714 Einheiten, davon wurden etwa 1752 für den nordamerikanischen Markt produziert.

Warum ist der Porsche 911 Carrera S so begehrt?

Es handelt sich um den letzten 911 mit luftgekühltem Motor in einer Saugmotor-, Breitbau-Turbo-Version.

Der Klang, das Fahrgefühl und die mechanische Einfachheit werden von Sammlern sehr geschätzt.

Da es sich um seltene Exemplare aus dem letzten Produktionsjahr 993 handelt, besitzen gut erhaltene Modelle einen hohen Sammlerwert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf libertatea.ro. Das rumänische Nachrichtenportal gehört wie Blick zu Ringier.



