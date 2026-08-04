Der im Kanton St. Gallen wohnhafte Reality-Star Mano Machinek kam bei einem tragischen Unfall in Italien ums Leben. Sein Porsche stürzte während eines Werbedrehs auf einer gesperrten Bergstrasse in eine Böschung. Jetzt äussert sich der Luxusauto-Hersteller zur Tragödie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reality-Star Manoel Machinek starb Ende Juli bei einem Autounfall in Italien

Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über einen Porsche 993 RS

Der 37-Jährige starb trotz Rettungseinsatz, Ursache wird noch untersucht

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach dem tragischen Tod von Reality-Star Manoel «Mano» Machinek bei einem Autounfall in Italien Ende Juli hält die Erschütterung bei Fans und Familie an. Neue Berichte italienischer Medien rücken die Umstände des Dramas in den Fokus. Demnach geschah das Unglück auf einer kurvenreichen Bergstrecke des Mottarone über dem Lago Maggiore. Die Passstrasse war eigens für einen Werbedreh gesperrt worden, bei dem Machinek einen blauen Porsche 993 RS steuerte.

Demnach habe Machinek in einer scharfen Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Oldtimer-Porsche verloren. Der Sportwagen kam von der Strasse ab, überschlug sich und stürzte einen steilen Abhang hinunter, bevor er gegen einen Baum prallte. Der 37-Jährige wurde in dem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt. Trotz des schnellen Einsatzes von Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber verstarb Machinek noch an der Unfallstelle. Machinek lebte im Kanton St. Gallen und war bei einer Industriefirma in Liechtenstein beschäftigt.

«Kein Zusammenhang mit Porsche AG»

Spekulationen über eine Verbindung zur Porsche AG hat der Luxusauto-Hersteller mittlerweile zurückgewiesen. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte gegenüber rtl.de: «Mit grosser Betroffenheit haben wir von dem tragischen Unfalltod in Italien erfahren. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. Das Unglück ereignete sich im Rahmen eines Projekts, das in keinem Zusammenhang mit der Porsche AG steht. Deshalb können wir zu den Umständen des Unfalls keine Auskunft geben.» Medienberichten zufolge war das Fahrzeug von einer Mailänder Produktionsfirma für den Dreh angemietet worden.

Besonders emotional reagierte Machineks Lebenspartnerin Maria Maksimovic. Auf Instagram schrieb sie: «Mein geliebter Mano ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – während er etwas tat, das er mehr liebte als fast alles andere auf dieser Welt: Auto zu fahren.» Sie fügte hinzu: «Es bricht mir das Herz, dass genau das, was er so sehr liebte, zu dem Moment wurde, in dem ich Abschied von ihm nehmen musste.»

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«Wir trauern um Mano»

Machinek, der durch seine Teilnahme an der österreichischen Realityshow «Forsthaus Rampensau» bekannt wurde, war ein leidenschaftlicher Autoliebhaber. Diese Begeisterung teilte er regelmässig mit seinen Fans auf Social Media. Auch der österreichische TV-Sender ATV, bei dem Machinek zuletzt zu sehen war, äusserte seine Trauer: «Wir trauern um Mano, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir.»

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Die genauen Umstände des Unfalls werden weiterhin von den italienischen Behörden untersucht.