Sie trennten sich, fanden wieder zueinander und zeigten sich als Paar im TV. Bis ein Autounfall sie für immer auseinanderreisst. Das tragische Schicksal von Manoel Machinek und Maria Maksimovic.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Realitystar Manoel Machinek stirbt am 30. Juli bei Autounfall in Gignese

Unfall passierte während Porsche-Werbespot-Dreharbeiten am Lago Maggiore

Machinek wurde 37 Jahre alt und lebte im Kanton St. Gallen

Fynn Müller People-Redaktor

Realitystar Manoel Machinek ist am 30. Juli bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Österreicher hatte in Gignese am Lago Maggiore in einer Kurve offenbar die Kontrolle über einen Porsche verloren. Unter Tränen bestätigt Freundin Maria Maksimovic (32) in ihrer Instagram-Story seinen Tod.

Die Liebesgeschichte von Manoel Machinek und Maria Maksimovic zerreisst einem das Herz.

Der Anfang

Kennengelernt haben sich Machinek und Maksimovic 2019. Ein Jahr waren die beiden zusammen, ehe sie sich wieder getrennt haben.

Letzte Rose beim «Bachelor»

2021 nahm Maria Maksimovic am Schweizer «Bachelor» teil. Sie bekam von Erkan Akyol die letzte Rose. Ein Paar wurde aus den beiden nicht, wie sie in der Zusatzfolge verraten haben.

Offiziell trat Maksimovic als Single an. Insgeheim dachte sie die ganze Zeit an einen anderen Mann – an Manoel Machinek. Erst Monate später gestand sie öffentlich, was wirklich in ihr vorging. «Ich habe ihn immer geliebt und wusste, ich kann niemanden mehr so lieben», sagte sie gegenüber Nau.

Das Liebes-Comeback

Obwohl ihr Machinek noch im Kopf herumschwirrte, hielt sie ein Liebes-Comeback nicht für möglich. «Ich dachte, er will eh nie wieder was mit mir zu tun haben.»

Sie hat sich getäuscht. 2022 wurde sie für die österreichische Realityshow «Forsthaus Rampensau» angefragt. Verschiedene Promi-Paare ziehen dort in ein Haus ein und kämpfen in verschiedenen Spielen um den Sieg.

Nur: Ohne Partner geht da nichts. Also fragte sie ihren Ex-Freund Manoel Machinek an. Zu ihrer Überraschung sagte er zu. «So kamen wir wieder zusammen», erzählte sie damals.

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Der tödliche Unfall

Am 30. Juli verliert Mano Machinek in Gignese am Lago Maggiore in einer Kurve die Kontrolle über seinen Porsche. Das Auto kommt von der Strasse ab, kracht in einen Baum. Für den Reality-Star kommt jede Hilfe zu spät. Berichten zufolge soll der Unfall bei Dreharbeiten für einen Porsche-Werbespot passiert sein.

Der österreichische Sender ATV bestätigte den Tod seines früheren Reality-TV-Kandidaten über Instagram und richtet sich direkt an Freundin Maria Maksimovic: «Wir trauern um Mano, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir.»

Maria selbst meldet sich mit einem Statement zu Wort, das unter die Haut geht: «Mein geliebter Mano ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – während er etwas tat, das er mehr liebte als fast alles andere auf dieser Welt: Auto fahren.»

Und weiter: «Er sass am Steuer eines Porsche, eines Autos, das für ihn so viel mehr war als nur ein Fahrzeug. Es war eine seiner grössten Leidenschaften. Jeder, der Mano kannte, wusste, wie sehr er Autos, die Strasse und das Gefühl von Freiheit hinter dem Steuer liebte. Es bricht mir das Herz, dass genau das, was er so sehr liebte, zu dem Moment wurde, in dem ich Abschied von ihm nehmen musste.»

Manoel Machinek lebte bis zu seinem Tod im Kanton St. Gallen, wie ein Blick auf sein Linkedin-Profil zeigt. Ob Maria Maksimovic mit ihm zusammenwohnte, ist nicht bekannt.