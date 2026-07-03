Zehn günstige Destinationen für Luxusferien

Luxuriös und trotzdem bezahlbar? Wer etwas Zeit investiert, findet auch Hotelzimmer in Fünfsterntempeln für unter 200 Franken pro Nacht. Wir stellen zehn Reiseziele vor, wo Nobelübernachtungen noch erschwinglich sind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft hotels.com zeigt günstige Fünfsternehotels in zehn Städten weltweit

Sonntagsübernachtungen und Buchungen eine Woche vorher sind am günstigsten

Hotelpreise unter 200 Franken pro Nacht in Luxusdestinationen

Blick Wirtschaftsdesk

Luxusferien sind auch mit knappem Budget möglich – wenn du bereit bist, stundenlang nach dem richtigen Angebot zu suchen. Eine neue Auswertung der globalen Reise-Plattform hotels.com zeigt nun Touristen mit Flair für Luxus, wo sie Fünfsterntempel zu einem Bruchteil der üblichen Kosten buchen können. Der Hotelpreisindex 2026 der Online-Reiseplattform legt zudem dar, dass eine Buchung eine Woche im Voraus optimal ist. Und dass Übernachtungen am Sonntag das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Für die Untersuchung haben Reisende zehn angesagte internationale Städte mit tiefen Zimmerpreisen von unter 200 Franken pro Nacht in Fünfsternehotels identifiziert. Das sind die luxuriösesten und zugleich erschwinglichsten Reiseziele:

Nha Trang, Vietnam

Nha Trang ist ein beliebter Badeort im Süden Vietnams, der für seine langen Strände, hervorragenden Tauchplätze und die nahe gelegenen Inseln bekannt ist. Vietnam ist aufgrund der niedrigen Preise, der Möglichkeit, das Land kostengünstig mit einem Mietwagen zu erkunden, und der Angebote für Aktivferien beliebt. Die heimische Küche ist erschwinglich und auch köstlich. Die grössten Kosten entstehen durch den Flug, der in der Regel über Hanoi führt, bevor es weiter zum Ferienort geht. Das beste Wetter herrscht von Januar bis April. Die Sommer sind heiss, gefolgt von der Regenzeit.

Saragossa, Spanien

Saragossa, bekannt für seine reiche Geschichte, in der sich römische, christliche und maurische Einflüsse vermischen, ist die Hauptstadt der Region Aragón im Nordosten Spaniens. Sie ist die fünftgrösste Stadt des Landes und liegt am Ebro, etwa auf halbem Weg zwischen Madrid und Barcelona. Saragossa besticht durch eine fantastische Gastronomieszene, deren Zentrum das Viertel El Tubo bildet – ein Netz aus engen Gassen, das für seine Tapas-Bars bekannt ist. Dank ihrer hervorragenden Lage ist die Stadt mit dem Hochgeschwindigkeitszug (AVE) gut erreichbar. Die Fahrt von Barcelona oder Madrid dauert weniger als 90 Minuten – ideal für ein langes Wochenende oder einen Zwischenstopp auf einer Spanien-Rundreise.

Warschau, Polen

Polens Hauptstadt liegt an der Weichsel und verbindet eine bewegte Geschichte mit modernen Wolkenkratzern und überraschend grünen Stadtgebieten. Warschau, oft als «Phönix-Stadt» bezeichnet, wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört, danach jedoch sorgfältig wieder aufgebaut. Die Stadt bietet zahlreiche Museen, Parks, Paläste und eine historische Altstadt. Sie ist mit dem Auto, Bus oder Flugzeug leicht zu erreichen und somit ein perfektes, preisgünstiges Reiseziel für ein langes Wochenende.

Tirana, Albanien

Tirana hat einen bemerkenswerten Wandel von einer grauen, isolierten kommunistischen Stadt zu einem der lebendigsten, farbenfrohsten und sich am schnellsten entwickelnden urbanen Zentren des Balkans durchlaufen. Bekannt für ihre einzigartige Energie, ihre Café-Kultur, pastellfarbene Gebäudefassaden und sichtbare Spuren ihrer turbulenten Geschichte des 20. Jahrhunderts, ist Albaniens Hauptstadt ein faszinierendes Reiseziel. Die Paranoia des ehemaligen Diktators Enver Hoxha führte zum Bau von Tausenden von Bunkern im ganzen Land, von denen einige in faszinierende Museen und Galerien umgewandelt wurden. Kaffeeliebhaber werden Tiranas blühende Cafészene zu schätzen wissen, die zu den besten Europas zählt. Im Vergleich zum restlichen Europa sind die Preise für Essen, Kaffee, Unterkünfte und Sehenswürdigkeiten nach wie vor sehr niedrig.

Riga, Lettland

Riga ist die grösste Metropole unter den drei baltischen Staaten. An der Mündung der Daugava in die Ostsee gelegen, bietet die Hauptstadt Lettlands einen eindrucksvollen Kontrast zwischen der intimen Atmosphäre einer mittelalterlichen Hansestadt und prächtiger Jugendstilarchitektur, was ihr den Beinamen «Paris des Nordens» eingebracht hat. Die Altstadt gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und besticht durch Kopfsteinpflasterstrassen, versteckte Innenhöfe und wunderschön restaurierte mittelalterliche Gebäude. Am einfachsten erreicht man die Stadt mit dem Flugzeug.

Zagreb, Kroatien

Zagreb bietet ein mitteleuropäisches Flair, das sich deutlich von den berühmten Küstenorten des Landes unterscheidet. Architektonisch und kulturell weist die kroatische Hauptstadt Ähnlichkeiten mit Wien, Budapest und Bratislava auf. Am Fusse des Berges Medvednica gelegen, ist Zagreb in zwei historische Stadtteile unterteilt: die alte und romantische Oberstadt (Gornji Grad) und die moderne Unterstadt (Donji Grad) mit ihren zahlreichen Parks und Cafés. Auch der berühmte Nationalpark Plitvicer Seen ist von Zagreb aus leicht für einen Tagesausflug zu erreichen.

Sofia, Bulgarien

Sofia liegt am Fusse des beeindruckenden Vitosha-Gebirges im Westen von Bulgarien. Als eine der ältesten Städte Europas mit einer jahrtausendealten Geschichte – einst als thrakische und später als römische Stadt Serdica – bietet Sofia eine entspannte Atmosphäre, viel Grün, breite Boulevards und eine einzigartige architektonische Vielfalt: von römischen Ruinen und majestätischen orthodoxen Kirchen bis hin zu Gebäuden im Stil des sozialistischen Realismus und modernen Cafés. Sofia ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um das atemberaubende Rila-Kloster in den Bergen oder die historische Stadt Plovdiv zu erkunden. Die nächstgelegene grössere Küstenstadt, Burgas, ist etwa 380 km entfernt und über eine moderne Autobahn in 3 Stunden und 50 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Von Burgas aus sind beliebte Ferienorte wie Sozopol, Slantschew brjag (Sonnenstrand) und Nessebar leicht zu erreichen.

Heraklion, Griechenland

Heraklion, die grösste Stadt auf der griechischen Insel Kreta, ist eines der städtischen Zentren Griechenlands. Die pulsierende Hafenstadt vereint minoisches Erbe, venezianische Architektur und lebendige moderne griechische Kultur. Während der Sommersaison verbinden Direktcharter- und Billigflüge Heraklion mit vielen europäischen Städten. Die Stadt dient als wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit täglichen Fährverbindungen nach Athen (Hafen von Piräus) und Schnellbooten zu den nahegelegenen Kykladeninseln wie dem berühmten Santorini, das knapp zwei Stunden entfernt liegt.

Tallinn, Estland

Die Hauptstadt Estlands liegt am Ufer des Finnischen Meerbusens, direkt gegenüber von Helsinki. Tallinn ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Europas, in der Geschichte nahtlos mit Moderne verschmilzt – Estland gilt als eine der digital fortschrittlichsten Gesellschaften der Welt. Tallinn liegt nur etwa 80 km von Helsinki entfernt und ist durch grosse, moderne und schnelle Fähren verbunden, die den Golf in nur zwei Stunden überqueren, was Tagesausflüge zwischen den beiden Hauptstädten einfach macht. Tallinn ist ein Juwel im Baltikum, das im Vergleich zu Finnland ein erschwinglicheres Erlebnis bietet.

Santo Domingo, Dominikanische Republik

Santo Domingo ist die älteste kontinuierlich bewohnte, von Europäern gegründete Stadt Amerikas. Die Hauptstadt der Dominikanischen Republik wurde 1496 von Bartolomeo Kolumbus, dem Bruder von Christoph Kolumbus, gegründet. Ihr historisches Zentrum gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und beherbergt auf nur fünf Quadratkilometern die frühesten historischen Sehenswürdigkeiten Amerikas. Die Stadt selbst eignet sich aufgrund ihres Hafens und ihrer felsigen Küste nicht zum Schwimmen. Der nächstgelegene echte Karibikstrand mit feinem weissem Sand ist Playa Boca Chica, etwa 30 Kilometer östlich der Stadt in der Nähe des Flughafens. Er wird von einem grossen Korallenriff geschützt, das das Wasser ruhig, flach und warm wie in einem Schwimmbecken hält. Direktflüge aus Europa kommen in der Regel aus Madrid, Paris oder Frankfurt an. Viele Touristen fliegen nach Punta Cana und fahren dann mit modernen, klimatisierten Bussen nach Santo Domingo – eine Fahrt von knapp drei Stunden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf koktejl.azet.sk. Die slowakische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.