Wer in den Ferien unabhängig mobil sein will, muss dafür vielerorts deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. Besonders auf Mittelmeerinseln ziehen die Mietwagenpreise laut dem Anbieter Sunnycars kräftig an – mit zwei Ausnahmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Durchschnittspreis für eine Woche Mietauto hat sich in vielen beliebten Feriendestinationen im Vergleich zum Vorjahr erhöht

Den massivsten Anstieg gibt es in Sizilien mit 42 Prozent

Weniger bezahlt man hingegen in Barcelona und auf Gran Canaria und Sardinien

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Auch in den Ferien will man mobil sein. Darum fahren viele mit dem eigenen Auto los. Oder holen sich vor Ort einen Mietwagen. Darum ächzen einige Reisedestinationen in den Sommermonaten unter einer regelrechten Mietauto-Flut. Die Balearen-Insel Ibiza greift deshalb durch: Die lokale Regierung hat für dieses Jahr eine Obergrenze der Mietwagen beschlossen. Von Juni bis September dürfen nur insgesamt 14'000 Mietautos auf den Strassen von Ibiza unterwegs sein – das entspricht 12 Prozent weniger als im Vorjahr. 2027 wollen die Behörden die Beschränkung sogar auf vier Monate ausdehnen.

Gerade weil Mietautos so beliebt sind, können sie auch richtig ins Geld gehen. Dieses Jahr musst du an den meisten europäischen Feriendestinationen tiefer ins Portemonnaie greifen, wie eine neue Auswertung des deutschen Mietauto-Anbieters Sunnycars zeigt. Er hat seine durchschnittlichen Mietwagenpreise in beliebten Tourismusorten mit den Preisen im Vorjahr verglichen. Als Zeitpunkt wurde die erste Woche im August herbeigezogen. Immerhin: Nicht überall müssen Touris tiefer in die Tasche greifen als 2025.

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Besonders hoch im Kurs sind Ferienautos derzeit in Spanien. Das Land verzeichnet laut Sunnycars aktuell die höchste Zahl an neuen Ferienauto-Anmietungen. Die gestiegene Nachfrage zeigt sich denn auch im Preis: Die Kosten für einen Kleinwagen auf der Balearen-Insel Mallorca belaufen sich in der ersten Augustwoche 2026 demnach auf 341 Euro (315 Franken). Im selben Zeitraum 2025 zahlte man dafür noch 297 Euro (275 Franken) – 16 Prozent weniger. In der spanischen Tourismus-Hochburg Barcelona und auf Gran Canaria sind die Preise hingegen leicht gesunken.

Kleinwagen-Preise für eine Woche in den Top-Destinationen

Land Ort Preis 2.8.–9.8.2025 (in Euro) Preis 1.8.–8.8.2026 (in Euro) Spanien Mallorca 297 341

Barcelona 301 279

Gran Canaria 196 185 Portugal Lissabon 363 388

Porto 384 393

Madeira 424 518 Italien Sizilien 371 527

Sardinien 588 484

Rom 335 447 Griechenland Kreta 426 461

Athen 418 435

Mykonos 501 502 USA Miami 244 390

Los Angeles 415 421 Kanada Montreal keine Angabe 496

Vancouver keine Angabe 496

Spitzenreiter mit deutlich über 500 Euro: Sizilien und Mykonos

Den krassesten Preisanstieg verzeichnet gemäss Sunnycars die italienische Mittelmeer-Insel Sizilien. Kostete ein Mietauto für eine Woche 2025 noch durchschnittlich 371 Euro (343 Franken), sind es diesen Sommer 527 (487 Franken) – ein Anstieg von über 42 Prozent! Ebenfalls deutlich teurer wird es in der italienischen Hauptstadt Rom und in der US-Metropole Miami. Zu den Spitzenreitern gehört auch die griechische Insel Mykonos, auf der das Mietauto aber bereits im Vorjahr vergleichsweise teuer war. Günstiger fährt man dieses Jahr auch auf Sardinien.

Für Ibiza empfiehlt Sunnycars explizit, frühzeitig zu buchen, um sicher ein Mietauto zu bekommen: Der neue Beschluss habe den Flottenbestand der Sunnycars-Wagen auf der Insel um 40 Prozent gesenkt, heisst es in der Analyse. Beim deutschen Anbieter liegt der Wochenpreis Anfang August für einen Kleinwagen derzeit bei knapp 600 Franken. Ein Blick auf weitere Buchungsportale zeigt: Die Preise der günstigsten Angebote für dieselbe Ferienwoche bewegen sich auf Ibiza zwischen 300 und 400 Franken.