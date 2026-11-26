Hacker setzen nun auch in der Schweiz auf KI-Bots für ihre Attacken. Erstmals sind beim Bund solche Angriffe gemeldet worden. Brisant: Auch Betreiber von kritischen Infrastrukturen sind betroffen. Experten warnen vor einer bevorstehenden Angriffswelle.

Darum gehts Bund bestätigt erstmals fünf Cyberangriffe mit KI-Agenten in der Schweiz

Drei davon betrafen Betriebe kritischer Infrastrukturen wie Wasserversorgung und Telekom

KI ermöglicht Hackern, deutlich schneller und zahlreiche Unternehmen gleichzeitig anzugreifen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Erstmals sind in der Schweiz Cyberangriffe mit sogenannten KI-Agenten nachgewiesen worden. Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) bestätigt gegenüber SRF insgesamt fünf Fälle. In vier davon drangen die Angreifer erfolgreich in die IT-Systeme der betroffenen Firmen ein. Drei Attacken richteten sich zudem gegen Betreiber kritischer Infrastrukturen. Dazu zählen etwa Strom- und Wasserversorger sowie Telekomunternehmen.

Welche Unternehmen konkret betroffen sind, gibt das Bacs nicht bekannt. Man überlasse es den Betroffenen, selbst über die Vorfälle zu informieren. Zu grösseren Ausfällen sei es bislang nicht gekommen. Wer hinter den Angriffen steckt, ist ebenfalls noch unklar.

KI macht Hacker schneller

In den vergangenen Wochen sorgten gleich mehrere Cyberattacken auf Schweizer Betriebe für Schlagzeilen: So manipulierten Unbekannte die Kühlanlagen einer Metzgerei in Köniz BE sowie mehrere Volg-Filialen. Auch der Grossverteiler Coop registrierte einen versuchten Angriff. Ebenso wurden die Plattform Ricardo, die Reka sowie Zermatt Tourismus Opfer von gross angelegten Cyberangriffen. Zuletzt traf es auch die Sportartikel-Kette Ochsner Sport.

Ob dabei ebenfalls KI-Bots zum Einsatz kamen, ist nicht bekannt. Doch was macht die neue Technologie so gefährlich?

KI-Agenten können weite Teile eines Cyberangriffs selbständig ausführen. Sie spüren Sicherheitslücken auf und passen ihr Vorgehen an, wenn sie auf Widerstand stossen. Dafür benötigen sie oftmals nur einen Bruchteil der Zeit, die ein menschlicher Hacker brauchen würde. «Was früher nur spezialisierten Angreifern vorbehalten war und Wochen dauerte, kann nun professionalisiert innert Tagen oder gar Stunden umgesetzt werden», erklärt IT-Sicherheitsexperte Marc Ruef von der Firma Scip AG gegenüber Blick.

Cyberangriffe werden deutlich zunehmen

Zudem kann KI zahlreiche Angriffe gleichzeitig durchführen. Ruefs düstere Prognose für die zunehmende Automatisierung von Cyberattacken: «Die kommenden Monate und Jahre werden alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen.»

Das Problem: Viele Schweizer Unternehmen sind nicht genügend auf die Bedrohung vorbereitet. Gerade kleineren Betrieben fehlen die Ressourcen, um ihre IT-Systeme laufend auf dem neuesten Stand zu halten – und Hackern so möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass Fälle von erfolgreichen Cyberangriffen deutlich zunehmen werden.