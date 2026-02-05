DE
FR
Erste Kündigungen im Februar
Sunrise entlässt 147 Angestellte

Nach der Ankündigung Anfang Januar ist nun das Ausmass des Stellenabbaus klar. Auch die Teppichetage beim zweitgrössten hiesigen Telekom-Konzern bleibt nicht verschont.
Publiziert: vor 46 Minuten
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Sunrise kündigt 147 Angestellten.
Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY
Michael Hotz, Nathalie Benn und Keystone-SDA

Jetzt ist klar, wie viele Stellen beim Telekomanbieter Sunrise gestrichen werden: 147 Jobs fallen einer grossen Umstrukturierung zum Opfer. Dies sind etwas weniger als die ursprünglich geplanten 190

Anfang Januar gab Sunrise die geplante Massenentlassung bekannt. Damals hiess es: «Sunrise leitete heute für die geplanten Entlassungen das Konsultationsverfahren mit der Arbeitnehmendenvertretung und der Gewerkschaft syndicom ein.» Die Kündigungen sollen im Februar und März erfolgen. 

Der Austausch mit der Gewerkschaft zur Minderung des Stellenabbaus und zu dessen Auswirkungen hat Wirkung gezeigt: «43 Entlassungen konnten verhindert werden», teilt Syndicom in einer Stellungnahme mit. 

Insgesamt hat Sunrise 2653 Mitarbeiter. Mit dem Abbau schrumpft die Belegschaft um knapp sechs Prozent. Wie ein Insider gegenüber dem Finanzportal «Inside Paradeplatz» berichtete, geht es offenbar um eine der grössten Restrukturierungen der Unternehmensgeschichte. 

«Zahlreiche Führungspositionen betroffen»

Von den Entlassungen sind einerseits normale Mitarbeitende, aber auch «zahlreiche Führungskräfte» betroffen, teilt Sunrise mit. Für die Betroffenen werde der bestehende Sozialplan angewendet. «Weitestgehend ausgenommen» sind jedoch Mitarbeiter im Verkauf und Kundendienst, schreibt Sunrise weiter. Lehrlinge seien gänzlich vom Abbau ausgenommen.

Mit der Massnahme will der Konzern «die Unternehmensstruktur vereinfachen». Ziele der Streichungen seien «kürzere Entscheidungswege dank grösserer Führungsspannen und weniger Hierarchieebenen», heisst es. Zudem solle die Effizienz gesteigert werden – auch unter Einsatz neuer Technologien. 

      Meistgelesen