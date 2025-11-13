DE
FR
Abonnieren

Wegen Eishockey-Übertragung
Beschwerde abgelehnt – Sunrise muss 29,1 Mio. Fr. Strafe zahlen

Heftige Busse gegen Sunrise: Der Telekomanbieter muss 29,1 Millionen Franken wegen früheren Eishockey-Übertragungen bezahlen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde abgelehnt.
Publiziert: 12:00 Uhr
|
Aktualisiert: 12:05 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Das Bundesgericht lehnte die Beschwerde von Sunrise ab.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • Sunrise muss 29,1 Millionen Franken Strafe für wettbewerbswidriges Verhalten zahlen
  • UPC Schweiz hatte marktbeherrschende Stellung bei Eishockey-Übertragungen ab 2017
  • Exklusive Übertragungsrechte für fünf Jahre ab Saison 2017/2018 erworben
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Robin Wegmüller und Keystone-SDA

Sunrise muss als Nachfolgerin der früheren UPC Schweiz für deren wettbewerbswidriges Verhalten beim Bereitstellen von Eishockey-Übertragungen eine Sanktion von 29,1 Millionen Franken zahlen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Telekommunikationsfirma abgewiesen.

Die frühere UPC Schweiz (heute Sunrise) hatte ab 2017 im nationalen Markt für das Bereitstellen von Übertragungen der Spiele der obersten zwei Eishockey-Ligen eine marktbeherrschende Stellung. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht in einem am Donnerstag publizierten Urteil.

UPC Schweiz hatte die exklusiven Übertragungsrechte für die Eishockey-Spiele im Sommer 2016 ab der Saison 2017/2018 für fünf Jahren erworben. Das Unternehmen weigerte sich in der Folge, Offerten an Swisscom beziehungsweise deren Pay-TV-Plattformen zu unterbreiten.

Mehr zu den Telekomanbieter
«Besonders der Einführungspreis ist ein Knaller»
«Preis ist ein Knaller»
Telekom-Experten bewerten neues Billig-Abo von Sunrise
Wer Replay-Werbung spulen will, zahlt bei Swisscom bald mehr
Preisvergleich
Was kostets bei Konkurrenz?
Swisscom-Kunden zahlen für Werbung-Spulen bald mehr
Das sind die besten und billigsten Anbieter
Bilanz-Telekom-Rating 2025
So surfst und telefonierst du am besten und billigsten
Dieser bekannte Telekom-Anbieter ist am teuersten
Anbieter im Vergleich
Telefonieren ins Ausland kostet hier am meisten

Wirksame Konkurrenz

Die verweigerten Eishockey-Übertragungen betrafen laut dem höchsten Schweizer Gericht Inhalte, die notwendig waren, um auf dem TV-Plattformmarkt wirksam konkurrieren zu können.

Das Bundesgericht hat auch die Rügen zur Höhe der Sanktion abgewiesen. Es bleibt damit bei 29,1 Millionen Franken, wie es das Bundesverwaltungsgericht als Vorinstanz bestimmte.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen