Telekom-Experten über die neuen CHmobile-Abos von Sunrise
«Besonders der Einführungspreis ist ein Knaller»

Eine neue Billigmarke im Mobilfunk geht in der Schweiz an den Start. Hält CHmobile von Sunrise seine Versprechen? Was Telekomexperten zum neuen Angebot sagen, dessen Tiefpreis nicht nur sie überraschte.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Sunrise-Shop: Wer das neue Mobile-Abo CHmobile möchte, kann dies nur via Internet lösen.
Darum gehts

  • Sunrise kündigt neues Mobilfunk-Abonnement CHmobile für Sparfüchse an
  • Angebot im Tiefpreisbereich mit 5G-Netz und Schweizer Kundendienst
  • Zwei Abos: 9.90 Franken für 10 GB, 14.90 Franken für unbegrenztes Datenvolumen
RMS_Portrait_AUTOR_1058.JPG
Ulrich RotzingerWirtschaftschef

Ja, ist denn heute schon Black Friday? Knapp vier Wochen bevor Telekomanbieter wie üblich Internet- oder Handyrabatte aus dem Hut zaubern, kündigt Sunrise ein neues «Mobilfunk-Abonnement für Sparfüchse» an. Jean-Claude Frick vom Vergleichsdienst Comparis sagt dazu: «Besonders der Einführungspreis ist ein Knaller.»

Der Telekomexperte durfte sich das neue Sunrise-Angebot bereits näher ansehen. Hier die Details aus der heute versendeten Medienmitteilung: CHmobile heisst die neue Sunrise-Marke. Sie ist bewusst im Tiefpreisbereich angesiedelt, wo sich Billiganbieter wie Gomo, Yallo, Wingo und Co. tummeln. Sunrise verspricht: «Immer Tiefpreise, kostenloser Schweizer Kundendienst, 5G im eigenen Mobilfunknetz.»

Zum Marktstart gibt es zwei Mobile-Abos ohne Mindestvertragsdauer:

  • CHmobile Start: Anrufen/SMS unbegrenzt, 10 GB Datenvolumen in der Schweiz für 9.90 Franken monatlich (Aktivierungsgebühr geschenkt)
  • CHmobile Plus: Anrufen/SMS/Datenvolumen unbegrenzt in der Schweiz, 3 GB Datenroaming Europa, Türkei, USA, Kanada für 14.90 Franken monatlich (Aktivierungsgebühr geschenkt) – zur Promo-Einführung sogar für 9.90 statt 14.90 Franken

Rabatt auf Listenpreis ein Leben lang

Der Promo-Einführungspreis bei CHmobile Plus dürfte allerdings nur für kurze Zeit erhältlich sein. «Auch ohne Einführungspreis ist der Aktionspreis eine ziemliche Kampfansage an viele grössere Anbieter», weiss Oliver Zadori vom Telekomvergleich Dschungelkompass.ch, der sich ebenfalls schon mit dem neuen Angebot auseinandersetzen konnte. «Die Preise von CHmobile sind grundsätzlich sehr gut, aber nicht einmalig.»

Sunrise-Sprecher Rolf Ziebold betont auf Nachfrage: «Wer im Aktionszeitraum das Abo löst, zahlt auch dann nicht mehr, wenn die Aktion vorbei ist.» Der entsprechende Rabatt auf den Listenpreis gelte ein Leben lang.

Sunrise hat Nachholbedarf

Neben dem Einführungspreis gefällt Comparis-Experte Frick die Hotline aus der Schweiz, «welche in diesem tiefen Preissegment nicht selbstverständlich ist».

Für Frick hat die Sunrise-Ankündigung einen Hauch von «Nachholen», da Sunrise nicht der Erste sei mit Mobilfunk-Abos unter 10 Franken. «Mit CHmobile steigt Sunrise bewusst ins unterste Preissegment ein, da dieses durch preissensitive Kunden stark wächst und in unsicheren Zeiten wie Inflation und generelle wirtschaftliche Unsicherheit immer wichtiger wird», so der Experte.

Für viele, nicht für alle, sei das neue Angebot einen Wechsel wert. Frick: «Es lohnt sich besonders, wenn das eigene, aktuelle Abo teurer als 15 bis 20 Franken ist und ein schlechteres Netz hat.» Zu Letzterem zählt er das Mobilnetz von Salt. Wechsel sind heutzutage einfach: Die Rufnummernübernahme ist kostenlos, die Aktivierungsgebühr entfällt.

Man darf gespannt sein, wie die Konkurrenz auf diesen Angriff mit Billigabos reagiert.

