Kurz auf Google Maps die Route zur nächsten Attraktion suchen oder einfach ein Wort übersetzen: Reisende merken oft erst, wie abhängig sie von Onlinediensten sind, wenn Letztere einmal nicht funktionieren. Kurz gesagt: Ferien ohne Handy und Internet sind mühsam. Aber Achtung: Die Roaming-Falle lauert nicht weit. Das meint auch Telekom-Experte Ralf Beyeler (46): «Gedankenlos lossurfen kann schnell teuer werden – schlimmstenfalls droht eine Handyrechnung von mehreren Hundert Franken.»

Anlässlich der anstehenden Feriensaison hat Moneyland Roamingangebote der Schweizer Mobilfunkanbieter ab Juli 2025 unter die Lupe genommen. Aus 91 Stichproben zwischen 1 und 10 Gigabyte (GB) berechnete der Vergleichsdienst die durchschnittlichen Kosten. Je nach EU-Land können unterschiedliche Konditionen gelten. Berücksichtigt wurde jeweils das günstigste Angebot. Und dabei zeigt sich: Ein Newcomer ist am günstigsten.

Anbieter Durchschnittliche Kosten pro GB Spusu 4 Franken Swisscom (Länderpaket) 5.34 Franken Digital Republic 7.70 Franken Galaxus Mobile 7.97 Franken Swisscom (Zonenpaket) 8.41 Franken Sunrise 9.88 Franken Aldi Suisse Mobile 10.12 Franken Swype 10.88 Franken Gomo 11.06 Franken M-Budget Mobile, Wingo 11.16 Franken Teleboy 11.19 Franken Lebara, Yallo 11.66 Franken Mucho Mobile 11.76 Franken Salt, Lidl, Post Mobile 14.14 Franken

Der österreichische Anbieter Spusu geht als klarer Sieger hervor. Dies sogar, obwohl Spusu ausschliesslich einen Standardtarif anwendet und anders als die Konkurrenz keine Datenroaming-Pakete anbietet. Dahinter folgt das Länderpaket der Swisscom – hier sind die Daten aber ausschliesslich im ausgewählten Gebiet gültig. Digital Republic hat die drittgünstigsten Kosten.

Wer ist in welchem Land günstiger?

Je nach Feriendestination bieten Mobilfunkanbieter unterschiedliche Tarife an. In zahlreichen Balkanländern schneidet die Swisscom am günstigsten ab: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien und Montenegro – zudem in Kanada, Kuba, Tunesien und der Türkei. Im Schnitt kostet das GB 6.89 bis 8.05 Franken. Die grosse Senkung der Roamingpreise der Swisscom Ende Mai scheint sich gelohnt zu haben.

In Kroatien, Serbien, Thailand, Vietnam und den USA bleibt Spusu günstiger.

Günstige Alternative

Wie Blick vor einem Jahr gezeigt hat und Moneyland-Experte Beyeler auch jetzt sagt, gilt aber weiterhin: «Oft sind Reise-E-SIM-Karten günstiger als das Roaming beim Schweizer Anbieter.» Die E-SIM ersetzt eine physische SIM-Karte und wird direkt aufs Handy geladen. Weltweit gibt es zahlreiche nationale und internationale Dienstleister. Für Ferien sind Reise-E-SIM-Karten die ideale Lösung. Beliebte Anbieter sind Airalo, Flexiroam und Nomad.

Am einfachsten googelst du nach E-SIM und dem Namen des gewünschten Landes, um zu erfahren, welche E-SIM-Karten für dein Reiseland angeboten werden. Bei vielen Anbietern musst du dabei eine App auf dem Smartphone herunterladen. Der Verkauf der Reise-E-SIM erfolgt direkt in der App. Danach wird die Karte übers Internet aufs Handy geladen.