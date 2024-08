1/4 Franz Pichler setzt mit dem Mobilfunkunternehmen Spusu auf persönlichen Service und Technologie aus eigener Hand.

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Kennst du Spusu? Vermutlich noch nicht. Doch das österreichische Mobilfunkunternehmen entert nun die Schweiz. Und konnte als Markenbotschafter gleich den früheren Ski-Star Beat Feuz (37) verpflichten.

In unserem Nachbarland zählt Spusu bislang rund 600'000 Kunden. In der Schweiz will das Unternehmen – der Name ist kurz für «sprich und surf» – nun durchstarten und nutzt dafür das Netz von Salt. Der Fokus liege auf Kundenservice: Kundenanrufe würden «innert 10 Sekunden» beantwortet, verspricht Gründer und CEO Franz Pichler (58). Auf Chatbots sowie auf ausgelagerte Callcenter verzichtet das Unternehmen bewusst. Im Kundenservice arbeiten ausschliesslich eigene Mitarbeitende.

Natürlich gibt es für Schweizer Neukunden ein Lockvogel-Angebot: Ein Handy-Abo mit unlimitiertem Datenvolumen, Minuten und SMS im 5G-Netz für gerade mal 17.90 Franken. Dazu gibt es 10 GB und 100 Minuten im EU-Roaming. Es gibt weder eine Aktivierungsgebühr noch eine Mindestvertragsdauer.

Aktuell lassen sich die Abos über die Spusu-Website bestellen. Die SIM-Karte wird per Post verschickt oder ist als eSIM sofort einsatzbereit. Auch physisch ist Spusu bald präsent – in einem neuen Spusu-Shop im Einkaufszentrum Shopping Seen in Winterthur ZH.

Viel Erfahrung mit dem ESC

Spusu ist Teil eines Familienunternehmens, das im Technologiebereich aktiv ist. Dank eigener Forschung und Entwicklung können teure Lizenzkosten eingespart werden, was sich vorteilhaft auf die Preise auswirkt, so das Unternehmen.

Erfahrung mit grossen Datenmengen ist jedenfalls vorhanden: Spusu ist seit 2004 für die Abwicklung des gesamteuropäischen Votings des Eurovision Songcontests verantwortlich.