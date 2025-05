1/6 Als Faustregel gilt: Ohne Streaming werden wöchentlich höchstens 5-10 GB verbraucht. Foto: Getty Images

Darum gehts Schweizer Mobilfunkanbieter werben mit Roaming-Abos; die Vorteile sind nicht immer gegeben

Moneyland.ch hat 68 Handyabos verglichen, Datenvolumen reicht von 100 MB bis 50 GB

Inklusiv-Roaming gilt meist nur in Teilen Europas, Balkanländer sind oft ausgeschlossen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Die Schweizer Mobilfunkanbieter werben zurzeit intensiv mit Handyabos inklusive Roaming. Doch was zunächst bequem klingt, entpuppt sich bei genauerer Analyse nicht immer als Vorteil.

«Inklusiv-Roaming bedeutet, dass eine bestimmte Menge an Daten, manchmal auch Gesprächsminuten, für die Nutzung im Ausland im Abo enthalten ist», erklärt Ralf Beyeler, Telekomexperte bei moneyland.ch. Er hat 68 Handyabos verglichen. «Diese Leistungen gelten jedoch nur in bestimmten Ländern, typischerweise in Europa.»

100 Megabyte bis 50 Gigabyte

Die Unterschiede zwischen den Angeboten sind enorm. Während einige Abos nur 100 Megabyte Datenroaming pro Monat bieten, werben andere mit bis zu 50 GB oder «unlimitiertem» Datenvolumen. Der Haken: Bei den unbegrenzten Angeboten wird das Tempo nach Erreichen eines im Hintergrund bestimmten Limits auf 128-256 kBit/s reduziert. Viel zu langsam fürs Videostreaming. Als Faustregel werden ohne Streaming wöchentlich höchstens 5-10 GB verbraucht.

Besonders bei den Länderzonen ist Vorsicht geboten. «Bei allen Abos ist Roaming in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich enthalten», sagt Beyeler. Bei Salt, Gomo, Lidl Connect und Post Mobile sind viele EU-Länder ausgeschlossen. Bei Balkanländern ist besondere Vorsicht geboten. Nur ein Abo im Vergleich (Sunrise Travel East) bietet inkl. Roaming in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien an.

Lohnen sich diese Inklusiv-Abos? Die Analyse zeigt: nur für bestimmte Nutzergruppen. «Im besten Fall ist ein Abo mit Inklusiv-Roaming bereits ab jährlich 6 GB genutzten Ausland-Daten günstiger als ein Abo plus Datenroaming-Paket», heisst es bei Moneyland. Bei anderen Anbietern rechnen sich die Abos erst ab über 100 GB jährlichem Datenverbrauch im Ausland, wie der Vergleich zeigt.

Erstaunlich: Bei vier Abos von Wingo und zwei von Yallo sind die Inklusiv-Roaming-Abos nie günstiger als ein Basis-Handyabo plus einzeln gekaufte Datenpakete, selbst bei voller Ausnutzung.

Für wen lohnen sich die Abos? «Für Konsumenten, die sich nicht mit dem Kauf von Roaming-Paketen befassen möchten, sowie für Berufspendler ins Ausland», erklärt der Experte. Für Urlauber sind sie eher Geldverschwendung, ausser bei speziellen Aktionsangeboten.

Die Alternativen: Reise-eSIM-Karten oder gleich lokale Prepaid-SIM-Karten am Ferienort kaufen. Diese sind oft deutlich günstiger als das Roaming mit Schweizer Anbietern. Oder nutze einfach kostenlose WLAN-Hotspots in Hotels, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen.