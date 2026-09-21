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Elon Musk campt vor Fabrik
Der reichste Mann der Welt wohnt gerade im Wohnwagen – freiwillig

Luxus? Braucht ein Elon Musk nicht! Der Milliardär schläft dieser Tage lieber in einem silbernen Wohnwagen in Memphis. Direkt neben seinem gigantischen KI-Rechenzentrum Colossus, wo Tausende Rechner den Chatbot Grok trainieren.
Publiziert: 15:29 Uhr
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In einem Wohnwagen wie diesem lebt Elon Musk derzeit auf einem Firmengelände.
Foto: Illustration X

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Elon Musk wohnt im Airstream-Trailer bei KI-Firma xAI in Memphis
  • Wohnwagen kostet bis zu 120'000 Franken und ist luxuriös ausgestattet
  • xAI baute erstes Rechenzentrum in nur 122 Tagen fertig
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Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Elon Musk (55) könnte sich jedes Luxushotel der Welt leisten, schliesslich ist er laut Bloomberg aktuell 942 Milliarden Dollar schwer. Doch der reichste Mann der Welt schläft derzeit lieber im Wohnwagen. Der Tech-Tausendsassa hat sich einen kultigen, silbernen Airstream-Trailer in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee hingestellt – direkt neben die Baustelle eines seiner wichtigsten KI-Projekte, wie das Magazin Fortune zuerst berichtet hat.

Seine neue Bleibe bezeichnet Musk mit einem Augenzwinkern im Tech-Podcast «All-In» als seinen «Palast». Der 4,9 Meter lange Wohnwagen aus Aluminium kostet je nach Ausstattung zwischen 80'000 und 120'000 Franken – und ist mit grosser Küche, Dusche und Klimaanlage luxuriös ausgestattet.

Auch schon auf dem Sofa geschlafen

Der Grund für den ungewöhnlichen Wohnort: Der Tech-Milliardär will möglichst nahe am Ausbau des riesigen Rechenzentrums Colossus seiner KI-Firma xAI sein. Dort stehen Tausende miteinander vernetzte Hochleistungsrechner, mit denen unter anderem der KI-Chatbot Grok trainiert wird. Die erste Ausbaustufe entstand laut US-Medienberichten in nur 122 Tagen. Inzwischen wird in Memphis weiter kräftig aufgerüstet. Ende Juli kündigte xAI dort bereits ein viertes Rechenzentrum mit dem Namen «Minihard» an.

Für Musk ist das Leben zwischen Wohnwagen und Rechenzentrum nichts völlig Neues – er hat ein Faible für spezielle Wohnformen. Bei wichtigen Projekten weicht er immer selbst auf einfachste Unterkünfte aus. In den 1990er-Jahren schlief er während des Aufbaus seiner ersten Firma Zip2 mit seinem Bruder Kimbal (54) monatelang im Büro. Beim Aufbau von X.com, aus dem später PayPal hervorging, soll Musk sogar unter seinem Schreibtisch übernachtet haben.

Musk besitzt ein Tiny House

Auch bei Tesla hatte er es sich nicht wirklich gemütlich eingerichtet. Während der schwierigen Produktionsphase 2017 und 2018 schlief Musk immer wieder auf dem Fabrikboden und kam nach eigenen Angaben teilweise nur auf vier bis fünf Stunden Schlaf. Nach der Übernahme von Twitter 2022 zog er zeitweise auf ein Sofa im Hauptsitz.

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Musk besitzt ausserdem in der Retortenstadt Starbase in Texas – direkt beim Hauptsitz der Raumfahrtfirma SpaceX – ein Tiny House. Es stammt vom US-Hersteller Boxabl und kostet 50'000 Dollar. Selber darin gewohnt hat Musk allerdings nie. Er nutzt das kleine Fertighaus als Unterkunft für Gäste.

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