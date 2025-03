Das Migros-Imperium – was verkauft wurde und was bleibt

Das Migros-Imperium – was verkauft wurde und was bleibt

Darum gehts Migros verkauft und schliesst mehrere Geschäftsteile in grösster Restrukturierung

Detailhandel, Online-Handel und Migros-Bank bleiben Kerngeschäfte des Unternehmens

Migros steigerte 2024 den Detailhandelsumsatz um 1,4% auf 24,4 Milliarden Franken

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Detailhändlerin Migros krempelt seit einem Jahr ihr Imperium um. Es ist die grösste Restrukturierung in ihrer 100-jährigen Geschichte. Mehrere Geschäftsteile machte sie zu oder stiess sie ab, für einen sucht sie noch Käufer. Ein Überblick zum Migros-Konzern im Umbau – was nicht mehr da ist:

Alnatura

Der Betrieb der 25 Bio-Supermärkte in der Deutschweiz gibt die Migros mittelfristig auf. Die Genossenschaft Migros Zürich steigt als Franchisenehmerin von Alnatura Deutschland aus der seit 2012 bestehenden Partnerschaft aus. Die Migros konzentriert sich bei Bio-Artikeln auf eigene Absatzkanäle. Alnatura-Produkte bleiben in den Migros-Filialen erhältlich. Offen ist, ob die Alnatura-Supermärkte bestehen bleiben, weil Alnatura sie beispielsweise selbst führen könnte.

Bestsmile

Die Kieferorthopädie-Kette stellte per Ende Januar ihren Betrieb ein. Die Migros hatte 2022 36 Praxen des 2018 gegründeten Startups vollständig übernommen. Das Geschäft lief aber nicht wie erhofft. Inzwischen hat die Migros die damaligen Gründer wegen eines Streits um Bilanzen verklagt.

Bike World

Der Fahrradhersteller Thömus mit Sitz in Oberried bei Bern übernahm fast alle der 14 Standorte des Migros-Velofachmarkts. Sie wurden am 1. März nach einem Redesign wiedereröffnet. Die 111 Mitarbeitenden und die 22 Lernenden aller Bike-World-Filialen wurden übernommen.

Do it + Garden

Für die Bau- und Gartencenter fand die Migros keinen Käufer. Die meisten der 31 Filialen schliessen bis Ende Juni 2025. Die Filialen in Carouge und Nyon gehen per 1. Juli an OBI. Für vereinzelte Standorte liefen zuletzt noch Verhandlungen.

Food Now

Der 2020 gestartete Essenslieferdienst wurde per Ende Mai 2024 eingestellt. Das Geschäft für schnelle und einfache Essenslieferungen mit rund 600 Restaurant-Partnern kam nicht wie erwünscht auf Touren.

Hotelplan

Die Reisetochter wird an die deutsche Konkurrentin Dertour verkauft. Diese ist mit der Marke Kuoni in der Schweiz bereits gross im Geschäft. Die Hotelplan-Tochter Interhome geht derweil an den Berliner Ferienwohnungsvermieter Hometogo. Ein Datum für den Abschluss ist bislang nicht bekannt. Hometogo will den Kauf im ersten Halbjahr 2025 unter Dach bringen.

Melectronics

Mediamarkt übernahm per November 2024 20 Standorte der Elektronikfachmarkt-Kette. 17 Melectronics-Filialen wurden im November 2024 geschlossen. Von der Schliessung betroffen waren rund 100 Mitarbeitende.

Micasa

30 Möbel- und Wohnfachmärkte verkauft die Migros ans bisherige Management. Der heutige Micasa-Chef Philipp Agustoni und Manuel Landolt, der operative Chef der Migros Fachmarkt AG, übernehmen die Filialen per 1. September mit allen Mitarbeitenden und Lehrlingen.

Miseno

Die erst 2020 gegründete Hörgeräte- und Optikergeschäftskette wurde im Sommer 2024 an die österreichische Neuroth-Gruppe verkauft. Diese betreibt die 25 Fachgeschäfte an den bisherigen Standorten weiter.

Obi

Alle zehn Baumarkt-Filialen, welche die Migros bisher im Franchising-System betrieben hat, werden durch die deutsche OBI-Gruppe weitergeführt, und zwar per 1. April. Hinzu kommt noch eine sich im Bau befindende Filiale in Agno per 2. Mai. Die 576 Mitarbeitenden und 61 Lernenden werden weiterbeschäftigt.

SportX

27 Standorte der Sport-Fachmärkte gingen per März 2025 an die Dosenbach-Ochsner-Gruppe. 24 davon laufen unter der Marke Ochsner Sport weiter, 3 übernommene Filialen werden zu Dosenbach-Läden. Für mehr als 20 SportX-Läden hat die Migros keinen Käufer gefunden - sie werden geschlossen respektive sind es bereits.

Und was noch bei der Migros bleibt:

Detailhandel

Der Bereich ist das erklärte Kerngeschäft der Migros. Die Migros steigerte 2024 den Detailhandelsumsatz in der Schweiz um 1,4 Prozent auf 24,4 Milliarden Franken. Das Geschäft in den Supermärkten blieb stabil. Stärker wuchsen die kleineren Läden wie Migros-Partner oder Voi sowie der Internetsupermarkt Migros Online. Insgesamt soll in den nächsten fünf Jahren die Zahl der Filialen von 790 auf 930 steigen.

Denner

Der Discounter mit gut 600 Filialen und 260 Partnerbetrieben beschäftigt knapp 6500 Mitarbeitende. Im vergangenen Jahr kam das Geschäft nicht wie geplant vom Fleck, der Umsatz verharrte trotz 3 Prozent mehr Kunden bei 3,9 Milliarden Franken.

Gastronomie

Die Migros-Restaurants und andere Gastronomieformate werden von den regionalen Genossenschaften geführt. Insgesamt gehört die Migros zu den grössten Restaurantbetreibern der Schweiz. Offiziell hat sich die Migros aber noch nie dazu geäussert, wie genau es mit den Restaurants und Take-Aways weiter geht.

Online

Schub verleiht der Migros der starke Online-Handel. Dieser legte im vergangenen Jahr um 10,1 Prozent auf 4,5 Milliarden Franken zu. Der Löwenanteil stammte vom Onlinewarenhaus und Elektronikanbieter Digitec-Galaxus. Dessen Plattformumsatz für die Schweiz und Europa stieg um 18 Prozent auf 3,23 Milliarden Franken.

Industrie

Die Migros Industrie konzentriert sich als Produzent für die Migros-Gruppe auf den Kernmarkt Schweiz und auf die Produktion von Eigenmarken für Dritte. Dies führte unter anderem zu Restrukturierungen bei der Lebensmittelproduzentin Delica und beim Milchverarbeiter Elsa. Die Marke Frey International und die Marken für Bohnenkaffee sowie gemahlenen Kaffee in Deutschland wurden aufgegeben. Die Neuausrichtung sah einen Abbau von 365 Stellen vor.

Medbase

Die im Gesundheitsbereich tätigte Gruppe, zu der auch Zahnarztzentrum.ch gehört, zählt die Migros ebenfalls zu einem Kernbereich ihrer Tätigkeit. Insgesamt gehören über 170 Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Apotheken zur Migros.

Migros Bank

Das Bankengeschäft mit satten Gewinnen zählt die Migros ebenfalls weiterhin zu einem ihrer Kernbereiche. Die Migros-Bank ist eine 100-prozentige Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes. Die Bank hat rund 1,2 Millionen Kundinnen und Kunden mit Kundeneinlagen von 46 Milliarden Franken. Die Bank schrieb vergangenes Jahr einen Gewinn von 282,1 Millionen Franken.

Migrolino

Die Tocher, der derzeit mehr als 350 Convenience-Shops an Bahnhöfen, Tankstellen und in Innenstädten angehören, will weiter wachsen. 2024 legte die Migros-Tochter allerdings nur um 0,4 Prozent auf 0,8 Milliarden Franken zu. In den letzten gut zehn Jahren hatte Migrolino den Umsatz mehr als verdreifacht.

Movemi

Die Tochter - mit 260'000 Trainierenden die grösste Schweizer Fitnessanbieterin – führt seit 2022 alle Fitnessanlagen der Migros. Das Unternehmen tritt mit 139 Anlagen der Marken «Fitnesspark» und «Activ Fitness» am Markt auf.

Tegut

Für den chronisch defizitären Einzelhändler setzte die Migros Zürich eine Frist bis Ende 2026. Wenn die deutsche Tochter bis dahin schwarze Zahlen schreibt, hat das Unternehmen nach Angaben der Migros eine Zukunft - sonst nicht. Im November hatte die Migros für den Tegut-Hauptsitz in Fulda einen Stellenabbau rund eines Fünftels der Belegschaft angekündigt. Für 35 Läden wurden neue Betreiber gesucht. Zuletzt hatte Tegut rund 340 Filialen und 7700 Mitarbeitende in Deutschland.

Und noch ohne Käufer:

Mibelle

Die Kosmetik- und Hygienetochter Mibelle steht zum Verkauf. L'Oréal übernimmt dabei die kleine südkoreanische Mibelle-Tochter Gowoonsesang. Für den Rest wurde bislang noch kein Käufer bekannt. Der neue Eigentümer für den Rest der Gruppe sollte ursprünglich bis Ende dieser Woche bekannt werden. Die bekannten Eigenmarken wie die «I am»-Pflegeprodukte oder das Spülmittel «Handy» soll es auch künftig bei der Migros zu kaufen geben.