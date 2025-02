Am Dienstag beerdigte die Migros ihre Tochter SportX endgültig. Die Zukunft von einigen Filialen war bislang unklar – jetzt bestätigt Migros gegenüber Blick: 21 werden oder wurden bereits definitiv geschlossen. Blick weiss, welche Filialen es sind.

Auf einen Blick SportX schliesst am Dienstag alle Filialen für immer

Migros verkauft ein Teil ihres Tochterunternehmens an Deichmann Gruppe

Ochsner Sport übernimmt 24 Filialen, Dosenbach drei weitere

Das Outdoor-Unternehmen SportX ist definitiv Geschichte. Seit Dienstagabend bleiben die Läden des Kult-Sportfachhändlers für immer zu. Dem Onlineshop hat die Muttergesellschaft Migros schon länger den Stecker gezogen. Am letzten Verkaufstag war Blick vor Ort und hat sich bei der Kundschaft umgehört.

Es herrschte vor allem Wehmut darüber, dass der orange Riese auch diese Tochter verkauft hat. Nach der Verkaufsankündigung Anfang 2024 suchte die Migros einen neuen Betreiber für die insgesamt 49 Filialen. Mit der deutschen Deichmann-Gruppe hat sie diesen im vergangenen Juli für über die Hälfte aller Geschäfte gefunden. 24 Filialen gehen an die Deichmann-Tochter Ochsner Sport, drei weitere an Dosenbach.

Ochsner Sport hat angekündigt, alle SportX-Mitarbeitenden zu übernehmen. Auch die Lernenden dürfen ihre Ausbildung fortsetzen. Trotzdem: Durch die Umstrukturierung wurden insgesamt 95 Stellen abgebaut.

21 Filialen ohne Käufer

Aber nicht alle SportX-Läden konnten gerettet werden. Lange war unklar, was mit den restlichen Filialen passiert. Jetzt bestätigt ein Migros-Sprecher auf Blick-Anfrage: Die Migros konnte für die meisten keinen Käufer finden. So werden 21 Standorte für immer geschlossen – ohne Nachfolgeregelung. «Die SportX-Filialen, die weder durch Ochsner Sport noch von weiteren Interessenten übernommen werden, werden spätestens bis März 2025 geschlossen», so der Sprecher.

Blick kennt die Standorte. Einige wurden bereits Ende 2024 für immer geschlossen, einige erst vor ein paar Tagen. Die 21 Filialen, für die keine neuen Betreiber gefunden wurden, sind folgende:

Spreitenbach AG

Langenthal BE

Basel, Claramarkt

Füllinsdorf BL

Allschwil BL

Ebikon LU, Mall of Switzerland

Stans NW

Agy FR

Avry FR

Agno TI

Lugano TI

La Chaux-de-Fonds NE, Métropole Centre MS

Marin Centre NE

Schaffhausen, Herblinger Markt

Buchs SG

Thal SG

Chur, Calandapark

Frauenfeld TG

Wetzikon ZH

Rapperswil-Jona SG

Romanel VD

Die Zukunft der Filiale in Sierre VS ist noch offen. Jene im Pizolpark in Mels SG wird als Migros Supermarkt weitergeführt.

Diese Standorte werden zu Ochsner Sport und Dosenbach

Blick kennt auch die regionalen Standorte der neuen Betreiber und liefert den Überblick. Die 24 SportX-Filialen, die zu Ochsner Sport mutieren, sind:

Abtwil SG, Säntispark

Amriswil TG

Basel Dreispitz

Bern Marktgasse

Bern Westside

Brügg BE, Centre Brügg

Buchs AG

Bülach Süd ZH

Crissier VD

Delèmont JU, M-Parc

Genf, Balexert-Centre

Genf, La Praille

Langendorf SO

Oftringen AG, M-Parc

Schönbühl BE, Shoppyland

Schwyz SZ, Mythen-Center

Steinhausen ZG, EKZ Zugerland

Sursee LU, Surseepark

Thun BE, Oberland-Center

Uster ZH, Uster West

Wädenswil ZH, Zürisee-Center

Wil SG

Winterthur ZH, Grüzepark

Zürich, Migros City

Zu Dosenbach werden die SportX-Filialen in Aigle VD, in St. Margrethen SG und im Stadtzürcher Brunau-Park.

Bis spätestens 1. März 2025 sollen die Übernahmen abgeschlossen sein. Manche Filialen, wie jene im Stadtzürcher Migros City am Löwenplatz, werden umgebaut und voraussichtlich Anfang Mai neu eröffnet.