Die Migros verabschiedet sich von der Hälfte der SportX-Filialen. Ochsner Sport expandiert durch die Übernahme von 24 Standorten – Dosenbach übernimmt drei Läden. Blick zeigt, was zu Ochsner Sport und Dosenbach wird, und welche Standorte zittern müssen.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Der grosse Migros-Umbau schreitet voran. Drei Wochen nach der Veräusserung von Melectronics gibt die Migros am Dienstagmorgen den Verkauf von SportX bekannt. 24 der insgesamt 49 Filialen gehen an Ochsner Sport, drei weitere Filialen an Dosenbach. Insgesamt werden 95 Stellen abgebaut.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Verkauf eine zweiseitige Medaille: Einerseits sind mehr als die Hälfte der SportX-Filialen gerettet, andererseits geht die Zeit der Ungewissheit weiter. Wer gehen muss und wer nicht, ist noch nicht entschieden. Und was mit den restlichen 22 SportX-Filialen passiert, steht ebenso in den Sternen. Findet die Migros keinen Käufer dafür, stehen die Filialen vor dem Aus – und die Mitarbeitenden womöglich auf der Strasse.

Diese Standorte werden zu Ochsner Sport und Dosenbach

Für die Kundinnen und Kunden gibts am heutigen Dienstag immerhin Gewissheit darüber, welche SportX-Filialen zu Ochsner Sport werden. Blick kennt die regionalen Standorte und liefert den Überblick.

Die 24-SportX-Filialen, die zu Ochsner Sport mutieren, sind die Folgenden:

Abtwil SG, Säntispark

Amriswil TG

Basel Dreispitz

Bern Marktgasse

Bern Westside

Brügg BE, Centre Brügg

Buchs AG

Bülach Süd

Crissier VD

Delèmont JU, M-Parc

Genf, Balexert-Centre

Genf, La Praille

Langendorf SO

Oftringen AG, M-Parc

Schönbühl BE, Shoppyland

Schwyz SZ, Mythen-Center

Steinhausen ZG, EKZ Zugerland

Sursee LU, Surseepark

Thun BE, Oberland-Center

Uster ZH, Uster West

Wädenswil ZH, Zürisee-Center

Wil SG

Winterthur ZH, Grüzepark

Zürich City

Ochsner Sport wird die 24 Filialen von SportX nach aktueller Planung bis spätestens 1. März 2025 übernehmen und unter der Marke Ochsner Sport weiterführen.

Zu Dosenbach werden die SportX-Filialen in Aigle VD, in St. Margrethen SG und im Stadtzürcher Brunau-Park.

Hier müssen die Mitarbeitenden zittern

Welche SportX-Filialen zittern müssen, kommuniziert die Migros nicht proaktiv. Eine Blick-Nachfrage hat sie bis anhin unbeantwortet gelassen. Es dürfte sich aber laut den CH-Media-Zeitungen um die folgenden SportX-Läden handeln, die teilweise in unmittelbarer Nähe einer bereits bestehenden Ochsner-Sport-Filiale liegen: