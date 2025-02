Die Migros schliesst zwei Drittel aller Filialen ihrer Baumarkt-Kette Do it + Garden. Blick hat sich in und vor dem Baumarkt in Pfungen ZH umgehört – bei Kundschaft und Angestellten. Die Gemütslage ist bedrückt. Doch gibt es Hoffnung?

1/12 Graue Wolken über dem Do it + Garden in Pfungen ZH. Foto: Blick

Auf einen Blick Migros schliesst 31 Do-it-Filialen, 466 Jobs betroffen, Zukunft ungewiss

Mitarbeitende und Kunden bei Standort in Pfungen ZH sind geschockt

Migros investierte 11,3 Millionen Franken in die Pfungener Filiale 2016

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Der Himmel ist grau, es nieselt leicht: Das Wetter vor der Filiale von Do it + Garden in Pfungen ZH am Dienstagvormittag passt zur Stimmung bei Kundschaft und Personal. Die Migros hat soeben mitgeteilt, dass sie für ihre Baumarkt-Kette keine Nachfolgelösung gefunden habe. Die Konsequenz: 31 der total 45 Do-it-Filialen gehen definitiv zu, 466 Jobs sind direkt betroffen. Weitere 159 werden bei der Migros Fachmarkt AG abgebaut.

Entsprechend bibbern auch die Angestellten der Pfungener Filiale. Diese gibt es erst seit Anfang 2016. Inklusive Landkauf steckte die Migros Ostschweiz damals laut «Landbote» 11,3 Millionen Franken in den Baumarkt mit Gartencenter auf dem unbebauten Areal der Ziegelei Keller. Wie es dort jetzt weitergeht, ist noch unklar. Selbst die Angestellten wissen nichts Konkretes, wie einige von ihnen hinter vorgehaltener Hand sagen, als sich Blick vor Ort umschaut. Offiziell will man den Medien keine Auskunft geben.

Mitarbeitende sind geschockt – und etwas überfordert

Und doch lässt sich festhalten: Die Gemütslage ist naturgemäss bedrückt. Man sei zwar froh, dass man vom Entscheid nicht aus der Zeitung erfahren habe, wie das in anderen Fällen der Fall war, sondern von der Migros selbst. Aber: «Alles ist noch so frisch», heisst es von Mitarbeiterseite, mehr wolle man dazu nicht sagen.

Die gedämpften Reaktionen widerspiegeln sich auch in der Mitteilung der Gewerkschaft Unia. Diese schreibt von «schockierten Beschäftigten» und nennt den Entscheid ein «unsoziales Geburtstagsgeschenk» der Migros, die 2025 ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Dass so viele Mitarbeitende trotz gestiegenen Umsatzzahlen im vergangenen Jahr entlassen würden, sei besonders fragwürdig.

«Die Migros hat sich einfach übernommen»

Die Kundinnen und Kunden vor der Pfungener Filiale nehmen die Do-it-Schliessung unterschiedlich auf. «Wieder verschwindet eine Schweizer Marke», sagt eine enttäuschte Kundin beim Vorbeigehen. Kopfschüttelnd steigt sie in ihr Auto. Betroffen zeigt sich auch Hans Heubi (83) aus Rorbas ZH: «Das ist sehr schade.» Er komme regelmässig hier her, in nur 12 Minuten sei er von zu Hause hier. «Wenn die Filiale jetzt verschwindet, muss ich mir einen anderen Baumarkt suchen», sagt er enttäuscht.

Weniger sentimental zeigt sich ein Kunde, der anonym bleiben will. «Die Migros hat sich einfach übernommen», sagt der Mann, der früher beruflich mit dem orangen Riesen zu tun gehabt hat. Die grossflächige Schliessung von Do it + Garden nimmt er schulterzuckend hin. «Dann kommt halt ein anderer Anbieter aus dem Ausland. Eventuell wirds dadurch sogar billiger.»

Gut möglich, dass bald eine Baumarkt-Kette aus Deutschland den Standort in Pfungen führen wird. So gibt es das Gerücht, wonach Obi die Filiale übernehmen könnte, wie Blick erfahren hat. Erst vor vier Wochen verkaufte die Migros ihre Obi-Filialen an die deutsche Obi-Gruppe. Ein Hoffnungsschimmer für die Angestellten in den aktuell ziemlich grauen Tagen?