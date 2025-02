Nächste Preisrunde bei Coop

Coop-CEO Philipp Wyss (59) lanciert die nächste Preissenkungsrunde im Detailhandel. «Nächste Woche senken wir dauerhaft die Preise von 100 Markenartikel in unseren Supermärkten», sagt Wyss an der Jahresmedienkonferenz am Dienstag. Dabei seien seit Jahresbeginn bereits 300 Produkte reduziert worden. Wie im letzten Jahr will Coop auch im 2025 gut 100 Millionen Franken in tiefere Preise stecken. Im Fokus: die Billiglinie Prix Garantie mit 1500 Produkten des täglichen Bedarfs und 500 Markenprodukte auf Discount-Niveau. «Senkt ein Discounter die Preise, ziehen wir noch am selben Tag nach», verspricht Wyss auf Nachfrage von Blick. Die Billiglinie von Coop ist im letzten Jahr überdurchschnittlich gewachsen. Sie spreche besonders Familien und junge Erwachsene an. Eier, Poulet und Bananen sind die Verkaufsrenner bei Prix Garantie. Die ganze Coop-Gruppe erzielt 2024 einen Gewinn von 585 Millionen Franken, ein Plus von 10 Millionen im Vorjahresvergleich. Coop zählt aktuell 97'040 Angestellte und will bis 2026 schweizweit 1000 Supermärkte betreiben.