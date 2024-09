Kurz zusammengefasst Coop senkt Preise für verschiedene Fleischprodukte

Preissenkungen sollen Kunden locken, trotz Nachhaltigkeitsfokus

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Der Detailhändler hat sich bislang dem Preiskampf beim Fleisch entzogen. Doch nun hat auch Coop angebissen. «Wir senken bei verschiedenen Fleischprodukten die Preise», kündigt der Basler Migros-Rivale in der aktuellen «Coopzeitung» an, die gegen 2 Millionen Haushalte wöchentlich erreicht. Eine Überraschung? Nur insofern, dass Coop-Kundinnen und -Kunden eigentlich dem Preis weniger Gewicht geben, dafür umso mehr Wert auf die nachhaltige Herkunft von Produkten legen.

Der Druck durch die Fleischpreissenkung von Discounter Aldi Anfang September wurde offenbar zu gross. Denner, Lidl, aber auch Migros haben nachgezogen und Fleischpreise gesenkt. Jetzt auch Coop. Ein Dutzend Fleischprodukte gibts per sofort teilweise massiv günstiger.

Auffällig: Coop sieht sich offenbar gezwungen, die eigene Billiglinie «Prix Garantie» beim Preis auf Augenhöhe mit den Discountern zu halten. Günstiger werden zum Beispiel: Prix Garantie Schweinsfilet aus der Schweiz (-25,1%), Rindshackfleisch aus Estland, Lettland, Litauen (-24,5%), sowie Pouletschenkel aus der Schweiz (-6,3%).

IP-Suisse-Fleisch oder auch Bio-Fleisch seien nicht bei den verbilligten Produkten dabei, heisst es bei Coop auf Nachfrage. Der Grossverteiler bestätigt auch, dass er die Preissenkung nicht auf die Fleischlieferanten überwälzt, sondern ihnen weiterhin denselben Preis bezahle.

Ins Bild passt auch: Coop baute in den letzten Monaten die Billiglinie deutlich aus. Und bewirbt wie die Konkurrenten jede Preissenkung seit Jahresbeginn. Insgesamt habe man bereits bei 1800 Produkten die Preise gesenkt, so die Coop-Werbung. Zur Erinnerung: Das Coop-Sortiment beträgt rund 40'000 Produkte. Jenes der Discounter liegt dagegen im tiefen vierstelligen Bereich.

Schon beim Aldi-Preisabschlag wunderte sich die Fleischbranche. «In der aktuellen Situation auf dem Tier- und Fleischmarkt scheint es keine Veranlassung für Preissenkungen zu geben», so der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF). Kritik gibts von Greenpeace. «Die Preissenkungen sind ein total falsches Signal an die Konsumentinnen und Konsumenten und widersprechen den Klimazielen des Bundes», so eine Sprecherin. «Nötig wäre also, dass auch Coop weniger Tierprodukte verkauft, anstatt die Fleischpreise zu senken».