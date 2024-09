1/5 Bei Denner fallen bei einem Teil des Sortiments die Preise.

Unter den Discountern ist der Preiskampf entbrannt. Am Montag verbilligte Aldi sein Frischfleisch-Sortiment – um bis zu 36 Prozent. Jetzt kontert Denner. Die Migros-Tochter bestätigt, dass sie per kommenden Dienstag bei 52 Produkten die Preise senkt. Frauen können sich besonders freuen, weiss Blick.

Die Preisreduktion beim Migros-Discounter zieht sich durch alle Warengruppen. So kostet der Latte Macchiato künftig zehn Prozent weniger, die Kau-Knochen für den Hund gibts sogar 20 Prozent billiger. Seit Jahresbeginn hat Denner die Preise bei bereits einem Viertel seines gesamten Sortiments reduziert – also bei rund 500 Artikeln.

Wie bei Aldi: Fleisch wird billiger

«Denner gibt Preisvorteile aus Effizienzsteigerungen und Preisverhandlungen systematisch weiter an seine Kundschaft», heisst es. Eine Preissenkung ist allerdings besonders spannend. Auch am Kühlregal beim Fleisch hängen künftig tiefere Preisschilder. Für 500 Gramm Rindshackfleisch zahlt die Kundschaft ab Dienstag noch 6 Franken – 25 Prozent weniger als bisher. Zum Vergleich: Aldi hat den Preis für ein halbes Kilo Gehacktes vom Rind eben erst auf 5.99 Franken reduziert.

Unter anderem folgende Produkte gibts ab 10. September günstiger:

Kategorie Produkt Preis alt Preis neu Differenz Getränke Denner Latte Macchiato 250 ml 1.00 0.90 –10.0 Prozent Molkerei Grana Padano Keil 250 4.15 3.75 –9.6 Prozent Fleischwaren Denner Hackfleisch Rind 500 g 7.95 6.00 –24.5 Prozent Convenience Mmmh Weggli mit Lyoner 110 g 1.70 1.60 –5.80 Prozent Tiernahrung Winston Hund Kau-Knochen 5 Stück 3.50 2.80 –20.0 Prozent Süsswaren V6 Dental Care Peppermint Single 24 g 3.15 2.95 –6.3 Prozent Damenhygiene o.b. Pro Comfort Normal 64 Stück 6.45 5.90 –8.5 Prozent

Die Frauen wirds freuen

Ein Segment, in dem die Preise fallen, wird die Kundinnen besonders freuen. Die Migros-Tochter setzt die gesetzlich beschlossene Senkung der Mehrwertsteuersätze für Damenhygiene-Produkte frühzeitig um. Die für den 1. Januar 2025 geplante Senkung tritt bereits am 10. September in Kraft. Ein Beispiel: Eine Packung der Markenbinden von o.b. Pro Comfort Normal kostet statt 6.45 nur noch 5.90 Franken.

Der Preiskampf läuft. Nun richten sich die Augen auf Lidl. Sollten weitere Preis-Konter folgen, werden das vor allem die Kundinnen und Kunden danken.