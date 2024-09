Preisnachlass bei Frischfleisch wirft Fragen auf «Die Reduktionen von Aldi sind überhaupt nicht marktgerecht»

Diese Preisoffensive hat es in sich. Aldi senkt die Frischfleischpreise und sorgt damit für Gesprächsstoff. Die Fleischproduzenten selber befürchten, am Ende als Verlierer dazustehen. Ein Gerücht, das Aldi aus der Schweizer Fleisch-Welt schaffen will.