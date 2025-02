1/6 Wohin solls gehen in den nächsten Ferien? Die Hotelplan-Gruppe wird ihre Kundinnen und Kunden zwar weiterhin beraten, aber ... Foto: Keystone

Auf einen Blick Hotelplan-Gruppe wird an Dertour Group verkauft

Dertour und Hometogo übernehmen Hotelplan-Geschäftsfelder

Hometogo zahlt 150 Millionen Franken für Interhome Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Die Hotelplan-Gruppe wird zerlegt. Das gibt die Migros in einer Mitteilung am Mittwochabend bekannt. Das Reisegeschäft geht an den deutschen Reiseriesen Dertour Group – Muttergesellschaft von Dertour Suisse mit den Marken Kuoni, Helvetic Tours und diversen Spezialisten. Von den Top 3 – Dertour Suisse, Tui und Hotelplan – bleiben also nur noch die Top 2. Mit dem Kauf von Hotelplan wird Dertour den Abstand zu Tui noch vergrössern.

Bereits zuvor hatte das Ferienhausportal Hometogo bei Interhome, einem anderen Teil der Hotelplan Group, zugeschlagen. Bei dieser Transaktion ist nun der Verkaufspreis bekannt: 150 Millionen Franken. Dies vermeldet Hometogo am Mittwochabend nach Börsenschluss.

Lange Geschichte geht zu Ende

«Mit der Dertour-Gruppe und der Hometogo-Gruppe haben wir eine gute Zukunftslösung für die gesamte Hotelplan-Gruppe gefunden. Die beiden Unternehmen verfügen über die besten Voraussetzungen, um die Geschäftsfelder weiterhin erfolgreich weiterzuentwickeln», sagt Michel Gruber, Präsident des Hotelplan-Verwaltungsrats und Leiter des Departements Handel beim Migros-Genossenschafts-Bund. «Der Migros fällt der Abschied von Hotelplan nach so vielen Jahren nicht leicht. Doch wir freuen uns, dass Hotelplan so erfahrene neue Eigentümer erhält, welche die Stärken der Hotelplan-Gruppe und Interhome optimal weiterentwickeln möchten.»

1935 wurde Hotelplan von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler (1888-1962) gegründet. 90 Jahre später nimmt die Geschichte der traditionsreichen Reisetochter des orangen Riesen ein Ende.

Der neue Besitzer, Dertour Suisse, lässt verlauten, dass sich für Kundinnen und Kunden, Ferienhausbesitzer sowie Vertriebspartner aller Marken der Hotelplan-Gruppe und von Interhome «nichts» verändern werde. «Alle gebuchten Ferien und Geschäftsreisen werden wie geplant durchgeführt, und die Angebote aller Marken lassen sich für jeden gewünschten Zeitpunkt buchen.»