Im polnischen Badeort Pobierowo ist eine Villa mit dunkler Vergangenheit auf dem Markt. Das Gebäude aus den 1930er-Jahren soll einst Eva Braun, der Gattin Adolf Hitlers, als Feriendomizil gedient haben. Der Preis hat es in sich.

Villa von Hitlers Frau Eva Braun steht in Polen zum Verkauf

Villa von Hitlers Frau Eva Braun steht in Polen zum Verkauf

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im polnischen Pobierowo steht Eva Brauns alte Villa für 915'000 CHF zum Verkauf

Die Ruine aus den 1930ern hat keine Zufahrtsstrasse und ist renovierungsbedürftig

Das Grundstück misst 458 m², die Villa bietet 120 m² Fläche

Blick Wirtschaftsdesk

Im polnischen Pobierowo steht eine ungewöhnliche Ruine zum Verkauf. Die Schrott-Immobilie hat ein dunkles Geheimnis.

Die heruntergekommene Villa, die um 1930 erbaut wurde, soll Eva Braun (1912–1945), der Gattin des deutschen Diktators Adolf Hitler (1889–1945), als Feriendomizil gedient haben. Das schreibt «Business Insider Polska».

Eine Villa mit düsterer Vergangenheit

Braun soll häufig im polnischen Badeort an der Ostsee vorbeigeschaut haben. Das Anwesen wurde in dieser Zeit angeblich von zahlreichen deutschen Soldaten streng bewacht. Wirklich handfeste Beweise gibt es dafür aber nicht. In Pobierowo selbst zweifelt aber kaum jemand daran, dass die verlassene Villa eine düstere Vergangenheit hat.

Das Haus liegt in einer aussergewöhnlich schönen Gegend. Es ist von Wald umgeben, in der Nähe befinden sich ein Strand und eine beeindruckende Klippe. Nur einen Steinwurf entfernt, entsteht aktuell Polens grösstes Hotel.

Keine Zufahrtsstrasse

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Villa verlassen und erlangte nie wieder ihren alten Glanz. Dennoch zieht sie viele neugierige Touristen an. Das Erste, was ihnen meist auffällt, sind die Graffitis an der Ruine. «Eva wohnt schon lange nicht mehr hier» und «Ich habe einen besseren Platz in Argentinien», liest man etwa.

Seit einiger Zeit wird die Villa im Netz zum Verkauf angeboten. Der Preis liegt bei umgerechnet etwa 915'000 Franken. Eine beträchtliche Summe für das renovierungsbedürftige Gebäude, das nicht einmal über eine Zufahrtsstrasse verfügt.

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«Kein gewöhnliches Objekt»

Die Villa hat laut Inserat eine Fläche von 120 Quadratmetern, das Grundstück 458 Quadratmeter. «Ein Objekt für einen Sammler mit Visionen. Dies ist kein gewöhnliches Objekt. Es ist ein Symbol einer Ära, ein Stück Geschichte, das sich niemals wiederholen kann», heisst es in der Anzeige auf dem Portal nieruchomosci-online.pl.

«Die Geschichte des Anwesens kann Touristen anlocken, aber sie kann sie auch abschrecken», findet ein lokaler Unternehmer. Wie lange muss die Hütte an der polnischen Ostseeküste noch auf einen Käufer warten?

Dieser Artikel erschien zuerst auf businessinsider.com/pl. Das polnische Wirtschaftsnachrichtenportal gehört wie Blick zu Ringier.