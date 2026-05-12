In Sirnach TG kommt ein einzigartiges Anwesen unter den Hammer: eine noble Villa – inklusive Reitcenter mit luxuriöser Ausstattung. Die Zwangsversteigerung erfolgt wegen unbezahlter Schulden, der Schätzwert für das gesamte Areal liegt bei 10,3 Millionen Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Sirnach TG wird eine Villa inklusive Reithof zwangsversteigert

Gesamtes Areal umfasst 23'800 Quadratmeter und wird auf 10,3 Millionen Franken geschätzt

Die Versteigerung findet im September 2026 in Frauenfeld TG statt

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Im Kanton Thurgau steht derzeit eine noble Privatvilla zum Verkauf. Das Objekt mit 10 Zimmern auf einem 1600 Quadratmeter grossen Grundstück liegt am Ortsrand der 8000-Einwohner-Gemeinde Sirnach TG, weniger als 100 Meter von der Autobahn A1 entfernt. Zentral und ruhig geht anders. Der Preis: Für das 2014 erbaute Einfamilienhaus werden 3,8 Millionen Franken ausgerufen.

Und: Wer möchte, kann das angrenzende Pferde- und Reitsportcenter Sonnenberg gleich noch mit dazu erwerben. Eine «einmalige Wohnmöglichkeit für anspruchsvolle Familien oder alle, die viel Platz und Natur schätzen», heisst es in der Annonce auf der Immobilienplattform Immoscout24. Für die Villa, das Gestüt und das Grundstück, das mit 23'800 Quadratmetern fast so gross ist wie 5 Fussballfelder, werden insgesamt 10,3 Millionen Franken gefordert.

Amtlich angeordnete Zwangsversteigerung

Mit dem Pferde- und Reitsportcenter Sonnenberg haben sich Primus (70) und Ruth Schlegel (63) vor gut zehn Jahren einen Traum erfüllt. Primus Schlegel war Leiter des Personalamtes des Kantons St. Gallen. Der 2014 erbauten Anlage mangelt es an nichts: Sie verfügt über insgesamt 23 Pferdeboxen – laut Website inklusive einem Solarium für die Tiere –, eine grosszügige Reithalle, einen Aussenreitplatz, einen Logierkreis und ein separates Gebäude für die Lagerung von Heu, Einstreu und Mist.

Auch einen Mini-Teich gibt es auf dem Grundstück, zu dem eine 15'000 Quadratmeter grosse Acker- und Weidefläche gehört. Für Reitsportler und Besucher hat der Hof auch eine moderne Lounge mit direktem Blick in die Halle, mehrere Veranstaltungsräume und einem Arbeitsraum für den Hufschmied sowie Unterkünfte für Angestellte oder Gäste.

Nach aussen vermittelt das Besitzerpaar den Wunsch, aufs Alter hin kürzertreten zu wollen. Man reduziere das Engagement im Pferdesport aus «alters- und gesundheitlichen Gründen», heisst es auf der Website. Deshalb sei man auf der Suche nach einer «langfristigen Nachfolgeregelung». Nur: Das Anwesen wird von Betreibungsamt des Bezirks Münchwilen zwangsversteigert.

Laut Blick-Recherchen haben die Inhaber Schulden nicht beglichen. Darum kommen die Villa und der Reithof am 10. September in Frauenfeld TG unter den Hammer. Beim Preis von gut 10 Millionen Franken handelt es sich um einen «behördlich festgelegten Schätzwert», heisst es dazu. Und: «Der endgültige Zuschlagspreis hängt von der Gebotslage während der Versteigerung ab und kann sowohl darunter als auch darüber liegen.» Das Betreibungsamt kann die Villa und den Reithof auch einzeln versteigern. Laut Inserat ist zumindest die Privatvilla sofort bezugsbereit. Was heisst das alles für die Inhaber? Das Ehepaar Schlegel hat auf Anfragen von Blick nicht reagiert.