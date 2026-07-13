Dubai lockt im Hochsommer mit unglaublichen Luxus-Schnäppchen. Ob das reicht, um den Tourismus wieder auf die Flughöhe vor dem Ausbruch des Nahost-Konflikts zu kriegen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dubai lockt mit Luxusferien zu Tiefstpreisen im Juli und August

Fünf-Sterne-Hotels ab 18.50 Franken pro Nacht verfügbar

Hotel-Auslastung nur bei 30 bis 50 Prozent des Vorjahresniveaus

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Wer Hitze und Luxus liebt und im Juli und August zeitlich einigermassen flexibel ist, für den gibt es im Moment fast nur eine Destination: Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zumal das EDA vor kurzem die Reisewarnung für sämtliche Golfstaaten aufgehoben hat.

Billigere Ferien machen als in Dubai – Luxuspreisklasse eingeschlossen – geht fast gar nicht mehr: «Im Moment gibt es eine Kombination aus Krise und Nebensaison, das hat die Preise nochmals deutlich gesenkt – vor allem während der Sommermonate», sagt Sascha Zupan (62), Inhaber und Geschäftsführer von Kompas Travel zu Blick.

Ein Beispiel: Eine Woche im 5-Sterne-Hotel The Canvas Dubai – mitten in der Altstadt von Dubai – kostet für zwei Personen 260 Franken. Macht 18.50 Franken pro Person und Nacht. Nur 1.50 Franken mehr als das Frühstück, das nicht im Preis inbegriffen ist und extra dazu gebucht werden muss. Entdeckt auf booking.com für eine Ankunft am 17. August, einem Montag.

Flüge viel teurer als Hotels

Wer also flexibel ist und unter der Woche reisen kann, findet unschlagbar günstige Zimmer in Luxusressorts mit guten bis sehr guten Bewertungen. Ein Zimmer direkt am Strand und mit Balkon? Kein Problem, das gibt es im The Retreat Palm Dubai für 485 Franken für eine Woche – macht 34.50 Franken pro Person und Nacht. Auch hier sind keine Mahlzeiten inbegriffen, das Frühstück kostet 31 Franken extra.

Woran liegt es, dass die Zimmer zu Schleuderpreisen angeboten werden? «Die Auslastung der Hotels in Dubai liegt derzeit bei rund 30 bis 50 Prozent des Vorjahresniveaus», erklärt Dubai-Kenner Zupan. Das heisst, es gibt viele freie Betten in Dubai. Nicht nur wegen der Hitze, sondern auch wegen einer gewissen Skepsis der Kunden, ob sich die Lage am Golf wirklich beruhigt hat: «Wir haben vereinzelte Buchungen, aber viele Leute warten noch ab», so Zupan.

Mit dem Zimmer alleine ist es nicht getan, es braucht ja noch einen Flug nach Dubai. Emirates fliegt längst wieder zweimal pro Tag von Zürich und Genf nach Dubai. Allerdings kosten die Flüge im August rund 700 Franken hin und zurück. Was im Vergleich mit den Hotelzimmern teuer ist. Was hilft: Eine Pauschalreise buchen.

Günstige Pauschalreisen

Bei Tui etwa findet sich ein Angebot mit Abflug am Donnerstag, 6. August im 5-Sterne-Hotel Aijman Saray direkt am Strand für 839 Franken pro Person – Frühstück inbegriffen. Ein Zimmer mit Meerblick kostet 48 Franken extra, die 80 Quadratmeter grosse Al-Dana-Suite gibt es für 237 zusätzliche Franken. Billiger geht im August nicht mehr. Allerdings finden sich dafür im September noch Angebote für unter 1000 Franken die Woche – Abflug Dienstag oder Donnerstag.

Zimmer in Dubai zu sensationell günstigen Preisen – und das, obwohl das Angebot eingeschränkt ist. «Nicht alle Hotels sind offen. Viele nutzen die Sommerzeit, um Renovations- und Erneuerungsarbeiten vorzuziehen», weiss Zupan. Um im kommenden Winter mit dem gewohnten Dubai-Luxus durchstarten zu können. Dann allerdings wieder zu wohl deutlich höheren Preisen.



